Украинскую звезду «Вампиров средней полосы» Екатерину Кузнецову заменили

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Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Вампиры средней полосы», украинская актриса Екатерина Кузнецова вышла из проекта на этапе съемок второго сезона. Об этом сообщил видеосервис Start, занимающийся производством сериала.

Кузнецову заменит российская актриса Анастасия Стежко. Кузнецова исполняла роль Анны Остроумовой – капитана полиции, которая расследует двойное убийство. Причины ухода Кузнецовой не названы.

После начала специальной военной операции Россией Екатерина Кузнецова, являющаяся уроженкой Киева, раскритиковала действия Москвы. Она заявила, что больше не вернется в Россию, где жила и работала последние 11 лет. Широкую известность актрисе принесли роли в фильмах и сериалах «Кухня», «Знахарь», «Анка с Молдаванки», «Сердцу не прикажешь», «Большая разница», «Королева бандитов» и многих других.

По сюжету, в новом сезоне семья смоленских вампиров возьмет под опеку девочку Милу (ее сыграет Ева Смирнова), которая может быть ценным свидетелем странных убийств и объектом чьей-то охоты. Кроме того, у главных героев ожидается прибавление.