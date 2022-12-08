Путин поздравил Алису Фрейндлих с 88-летием

Путин отметил, что Фрейндлих — одна из настоящих российских звезд. «От души поздравляю вас с днем рождения. Вы по праву принадлежите к плеяде прославленных мастеров отечественного искусства, настоящих звезд театра и кинематографа», — написал он, подчеркнув, что яркий талант, обаяние, безукоризненный художественный вкус позволили актрисе добиться высокого профессионального признания и искренней любви миллионов зрителей.