Путин поздравил Алису Фрейндлих с 88-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с 88-летием народную артистку СССР Алису Фрейндлих. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил, что Фрейндлих — одна из настоящих российских звезд. «От души поздравляю вас с днем рождения. Вы по праву принадлежите к плеяде прославленных мастеров отечественного искусства, настоящих звезд театра и кинематографа», — написал он, подчеркнув, что яркий талант, обаяние, безукоризненный художественный вкус позволили актрисе добиться высокого профессионального признания и искренней любви миллионов зрителей.
«Желаю доброго здоровья, успехов и вдохновения на долгие годы», — заключил президент.
Алиса Фрейндлих — одна из ведущих актрис Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, снималась в многочисленных фильмах, включая ленты «Служебный роман», «Соломенная шляпка», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Сталкер», «Жестокий романс».