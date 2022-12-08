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8 декабря 2022, новость

Путин поздравил Алису Фрейндлих с 88-летием

Народная артистка отмечает день рождения
В сериале «Женская логика»

Президент России Владимир Путин поздравил с 88-летием народную артистку СССР Алису Фрейндлих. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что Фрейндлих — одна из настоящих российских звезд. «От души поздравляю вас с днем рождения. Вы по праву принадлежите к плеяде прославленных мастеров отечественного искусства, настоящих звезд театра и кинематографа», — написал он, подчеркнув, что яркий талант, обаяние, безукоризненный художественный вкус позволили актрисе добиться высокого профессионального признания и искренней любви миллионов зрителей.

«Желаю доброго здоровья, успехов и вдохновения на долгие годы», — заключил президент.

Алиса Фрейндлих — одна из ведущих актрис Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, снималась в многочисленных фильмах, включая ленты «Служебный роман», «Соломенная шляпка», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Сталкер», «Жестокий романс».

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2020/Россия16+биографиядокументальный
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