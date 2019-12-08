От мымры до королевы: 10 незабываемых фильмов с Алисой Фрейндлих

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Фильмы с Алисой Фрейндлих смотреть онлайн

Автор подборки:Кино Mail.ru
Мымра-директор, королева Анна и несчастная жена сталкера — восхищаемся перевоплощениями гениальной Алисы Фрейндлих и пересматриваем любимые фильмы с актрисой
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1
Служебный роман
8.455712
оценок
IMDb8.3
Моя оценка
0
55712 уже оценили
СССР/1977/2 ч. 39 мин./0+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры2Рецензии
Одна из самых популярных советских кинокомедий о непростых взаимоотношениях на службе
2
Анна и командор
7.2516
оценок
IMDb6.6
Моя оценка
0
516 уже оценили
СССР/1975/1 ч. 25 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Мелодрама о большой любви, не знающей границ с Алисой Фрейндлих и Василием Лановым
3
Опасный возраст
7.5994
оценки
IMDb7.0
Моя оценка
0
994 уже оценили
СССР/1981/1 ч. 25 мин./12+
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1Рецензия
Советская телевизионная драма с Алисой Фрейндлих и Юозасом Будрайтисом в главных ролях
4
Д'Артаньян и три мушкетера
89354
оценки
IMDb7.9
Моя оценка
0
9354 уже оценили
СССР/1979/4 ч. 10 мин./16+
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1Трейлер2Рецензии
Приключения юного гасконца и его троих друзей-мушкетеров
5
Семейное счастье
7.2307
оценок
IMDb7.4
Моя оценка
0
307 уже оценили
СССР/1969/1 ч. 29 мин./0+
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1Трейлер1Рецензия
Четыре киноновеллы по рассказам Антона Чехова от трех разных режиссеров
6
Сталкер
7.92476
оценок
IMDb8.2
Моя оценка
0
2476 уже оценили
СССР/1979/2 ч. 43 мин.
Смотреть бесплатно
1Трейлер3Рецензии
В таинственной запретной Зоне, по слухам, существует комната, в которой осуществляются желания
7
Жестокий романс
7.910008
оценок
IMDb8.0
Моя оценка
0
10008 уже оценили
СССР/1984/2 ч. 17 мин./12+
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1Трейлер1Рецензия
Советская мелодрама по мотивам пьесы А.Н. Островского «Бесприданница»
8
Успех
7.3629
оценок
IMDb7.1
Моя оценка
0
629 уже оценили
СССР/1984/1 ч. 33 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Леонид Филатов и Алиса Фрейндлих в психологической драме о закулисной жизни провинциального театра
9
Соломенная шляпка
7.74575
оценок
IMDb7.2
Моя оценка
0
4575 уже оценили
СССР/1974/2 ч. 7 мин./12+
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Комедия о «приключениях» соломенной шляпки стоимостью в 500 франков
10
Клетка для канареек
6.891
оценка
IMDb7.2
Моя оценка
0
91 уже оценил
СССР/1983/1 ч. 17 мин./16+
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Драма Павла Чухрая о двух подростках, испытывающих кризис в жизни
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