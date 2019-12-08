От мымры до королевы: 10 незабываемых фильмов с Алисой Фрейндлих

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Мелодрама о большой любви, не знающей границ с Алисой Фрейндлих и Василием Лановым
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Советская телевизионная драма с Алисой Фрейндлих и Юозасом Будрайтисом в главных ролях
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Леонид Филатов и Алиса Фрейндлих в психологической драме о закулисной жизни провинциального театра
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Комедия о «приключениях» соломенной шляпки стоимостью в 500 франков
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Драма Павла Чухрая о двух подростках, испытывающих кризис в жизни