От мымры до королевы: 10 незабываемых фильмов с Алисой Фрейндлих

2 Анна и командор 7.2 516

оценок IMDb6.6 Моя оценка 0 516 уже оценили СССР / 1975 / 1 ч. 25 мин. / 12+ драма Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер Мелодрама о большой любви, не знающей границ с Алисой Фрейндлих и Василием Лановым

3 Опасный возраст 7.5 994

оценки IMDb7.0 Моя оценка 0 994 уже оценили СССР / 1981 / 1 ч. 25 мин. / 12+ драма Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Рецензия Советская телевизионная драма с Алисой Фрейндлих и Юозасом Будрайтисом в главных ролях

8 Успех 7.3 629

оценок IMDb7.1 Моя оценка 0 629 уже оценили СССР / 1984 / 1 ч. 33 мин. / 12+ драма Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер Леонид Филатов и Алиса Фрейндлих в психологической драме о закулисной жизни провинциального театра

9 Соломенная шляпка 7.7 4575

оценок IMDb7.2 Моя оценка 0 4575 уже оценили СССР / 1974 / 2 ч. 7 мин. / 12+ комедия мюзикл Смотреть бесплатно Хочу посмотреть Комедия о «приключениях» соломенной шляпки стоимостью в 500 франков