Джон Траволта простился с умершей актрисой Керсти Элли

Джон Траволта и Керсти Элли на съемках фильма «Уж кто бы говорил» | Источник: Legion-Media.ru

Актер Джон Траволта в соцсетях заявил, что он еще обязательно увидится с актрисой Керсти Элли, скончавшейся на 72-м году жизни после непродолжительной борьбы с тяжелым заболеванием.

«Керсти была одной из необыкновенных женщин, которые когда-либо встречались в моей жизни. Ты была особенной. Я люблю тебя, Керсти. Я знаю, что мы снова увидимся», — написал Траволта.

В последнее время артистка боролась с раком. Болезнь обнаружили у Элли недавно.