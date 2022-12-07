Джон Траволта простился с умершей актрисой Керсти Элли

Актер Джон Траволта в соцсетях заявил, что он еще обязательно увидится с актрисой Керсти Элли, скончавшейся на 72-м году жизни после непродолжительной борьбы с тяжелым заболеванием.
«Керсти была одной из необыкновенных женщин, которые когда-либо встречались в моей жизни. Ты была особенной. Я люблю тебя, Керсти. Я знаю, что мы снова увидимся», — написал Траволта.
В последнее время артистка боролась с раком. Болезнь обнаружили у Элли недавно.
Известность актрисе принесли роли в фильмах «Уж кто бы говорил», где она снималась с Джоном Траволтой, и «Двое: Я и моя тень» с сестрами Эшли и Мэри-Кейт Олсен.
Также Керсти Элли прославилась благодаря сериалам «Чирс», который принес ей премию «Эмми», и «Салон Вероники», за роль в котором она получила еще одну номинацию на премию «Эмми» и «Золотой глобус».