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5 декабря 2022, фоторепортажКрасная дорожка

Собчак, Зудина, Лядова: звезды на открытии кинофестиваля в Москве

В минувшие выходные в столице стартовал первый российский фестиваль авторского кино «Зимний»
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36
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В московском кинотеатре «Художественный» состоялось открытие первого российского фестиваля авторского кино «Зимний».

Мероприятие посетили Ксения Собчак, для которой этот выход на красную дорожку стал первым после возвращения в Россию, Константин ЭрнстВиктор Сухоруков, Ольга Сутулова, Михаил Тройник, Алексей Чадов, Олеся Судзиловская, Мария Лобанова, Иван Макаревич, Лянка ГрыуПолина Максимова, Антон Мегердичев и Елена Панова, Маруся КлимоваАлена Званцова, Дарья КалмыковаАндрей Золотарев, Ирина Розанова, Марина Зудина, Анна Снаткина, Мария Андреева и многие другие.

Ведущий церемонии Гела Месхи представил конкурсную программу, в которую вошли 10 фильмов – «10 авторских высказываний»: картины «Рядом» Тамары Дондурей, «Доктор» Артема Темникова, «Большие змеи Улли-Кале» Алексея Федорченко, «Наводнение» Ивана И. Твердовского, «Волны» Михаила Брашинского, «Меньшее зло» Виктора Шамирова, новая работа Григория Константинопольского «Клипмейкеры», хоррор «Медея» Игоря Волошина, детективная драма Степана Бурнашева «Айта» и фильм Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана».

В рамках смотра, помимо главного приза, будут вручены награды за лучшую режиссуру, лучший сценарий, лучшую мужскую и женскую роль, лучшее визуальное решение. В жюри вошли актриса Елена Лядова, писатель, поэт и драматург Дмитрий Данилов, актер Никита Тарасов и оператор, сценарист Владимир Климов. Председателем жюри стал режиссер и сценарист Алексей Герман-мл.

Фильмом открытия стала документальная картина Любови Аркус «Балабанов. Колокольня. Реквием». Премьеру посетила вдова режиссера Надежда Васильева.

Фестиваль авторского кино «Зимний» продлится до 8 декабря. 

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