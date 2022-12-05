Собчак, Зудина, Лядова: звезды на открытии кинофестиваля в Москве

В московском кинотеатре «Художественный» состоялось открытие первого российского фестиваля авторского кино «Зимний».
Мероприятие посетили Ксения Собчак, для которой этот выход на красную дорожку стал первым после возвращения в Россию, Константин Эрнст, Виктор Сухоруков, Ольга Сутулова, Михаил Тройник, Алексей Чадов, Олеся Судзиловская, Мария Лобанова, Иван Макаревич, Лянка Грыу, Полина Максимова, Антон Мегердичев и Елена Панова, Маруся Климова, Алена Званцова, Дарья Калмыкова, Андрей Золотарев, Ирина Розанова, Марина Зудина, Анна Снаткина, Мария Андреева и многие другие.
Ведущий церемонии Гела Месхи представил конкурсную программу, в которую вошли 10 фильмов – «10 авторских высказываний»: картины «Рядом» Тамары Дондурей, «Доктор» Артема Темникова, «Большие змеи Улли-Кале» Алексея Федорченко, «Наводнение» Ивана И. Твердовского, «Волны» Михаила Брашинского, «Меньшее зло» Виктора Шамирова, новая работа Григория Константинопольского «Клипмейкеры», хоррор «Медея» Игоря Волошина, детективная драма Степана Бурнашева «Айта» и фильм Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана».
В рамках смотра, помимо главного приза, будут вручены награды за лучшую режиссуру, лучший сценарий, лучшую мужскую и женскую роль, лучшее визуальное решение. В жюри вошли актриса Елена Лядова, писатель, поэт и драматург Дмитрий Данилов, актер Никита Тарасов и оператор, сценарист Владимир Климов. Председателем жюри стал режиссер и сценарист Алексей Герман-мл.
Фильмом открытия стала документальная картина Любови Аркус «Балабанов. Колокольня. Реквием». Премьеру посетила вдова режиссера Надежда Васильева.
Фестиваль авторского кино «Зимний» продлится до 8 декабря.