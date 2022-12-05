Собчак, Зудина, Лядова: звезды на открытии кинофестиваля в Москве

В рамках смотра, помимо главного приза, будут вручены награды за лучшую режиссуру, лучший сценарий, лучшую мужскую и женскую роль, лучшее визуальное решение. В жюри вошли актриса Елена Лядова, писатель, поэт и драматург Дмитрий Данилов, актер Никита Тарасов и оператор, сценарист Владимир Климов. Председателем жюри стал режиссер и сценарист Алексей Герман-мл.