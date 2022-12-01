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Наводнение

20221 ч. 42 мин.драма
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Сюжет фильма:

Бездетная супружеская пара Софья и Трофим — тренеры по плаванию. Однажды во время сборов они берут на воспитание осиротевшую племянницу Софьи, Аню. Девочка подает надежды, но после смерти родителей замкнулась в себе и не разговаривает, из-за чего терпит травлю в спортивной среде. Когда она вступается за Диму, одного из парней в команде, он становится ее первым настоящим другом. Но то, что происходит дальше, тянет за собой нить необратимых последствий, которые грозят разрушить отношения Софьи и Трофима.

Драма Ивана И. Твердовского снята по мотивам повестей «Наводнение» и «Север» Евгения Замятина.

Режиссер
Иван И. Твердовский
В ролях
Анна Слю, Максим Щеголев, Екатерина Стеблина, Владимир Майзингер, Марина Клещева, Софья Шидловская, Анастасия Венкова, Угне Завистаускайте, Влад Прохоров, Алина Юхневич, Кирилл Буханцев, Елена Борщева, Микита Воронов, Глеб Шевнин
Страна
Россия
Премьера
6 апреля (РФ)
декабрь 2022 (Мир)
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Трейлер
Кадры8
8
фотографий
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