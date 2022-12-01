Бездетная супружеская пара Софья и Трофим — тренеры по плаванию. Однажды во время сборов они берут на воспитание осиротевшую племянницу Софьи, Аню. Девочка подает надежды, но после смерти родителей замкнулась в себе и не разговаривает, из-за чего терпит травлю в спортивной среде. Когда она вступается за Диму, одного из парней в команде, он становится ее первым настоящим другом. Но то, что происходит дальше, тянет за собой нить необратимых последствий, которые грозят разрушить отношения Софьи и Трофима.

Драма Ивана И. Твердовского снята по мотивам повестей «Наводнение» и «Север» Евгения Замятина.