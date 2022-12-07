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Клипмейкеры

20221 ч. 50 мин.комедия
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Сюжет фильма:

Молодой московский клипмейкер Гриша живет в эпоху беспечных вечеринок, бандитских разборок и тяжких телесных повреждений. Вместе со своими друзьями герой прокладывает свой путь к славе, работая с главными звездами страны и впутываясь в лихие авантюры. Им кажется, что все у них еще впереди.

«Клипмейкеры» — комедия Григория Константинопольского про девяностые, эпоху взрывного возникновения индустрии музыкального видео и рекламы.

Режиссер
Григорий Константинопольский
В ролях
Александр Горчилин, Александр Кузнецов, Мария Шалаева, Арам Вардеванян, Владимир Епифанцев, Роза Хайруллина, Кристина Веденеева
Страна
Россия
Премьера
5 января 2023 (РФ)
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Трейлер
Кадры32
32
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