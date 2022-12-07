Молодой московский клипмейкер Гриша живет в эпоху беспечных вечеринок, бандитских разборок и тяжких телесных повреждений. Вместе со своими друзьями герой прокладывает свой путь к славе, работая с главными звездами страны и впутываясь в лихие авантюры. Им кажется, что все у них еще впереди.

«Клипмейкеры» — комедия Григория Константинопольского про девяностые, эпоху взрывного возникновения индустрии музыкального видео и рекламы.