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1 декабря 2022, новость

Константин Богомолов заявил, что устал от вопросов об эмиграции

Режиссер отметил, что у него нет причин уезжать из России
Константин Богомолов

Режиссер и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов в соцсетях заявил, что не намерен покидать Россию. Муж Ксении Собчак также раскритиковал тех, кто постоянно пытается уличить его в эмиграции.

«Я устал не от работы. Я устал от вопроса — уедете из России? Нет. У меня нет причин уезжать из России. Это моя страна, которую я очень люблю. Лучшая страна на Земле», — написал Богомолов в личном блоге.

Ранее Богомолов неоднократно опровергал слухи о своей эмиграции. В октябре, когда стало известно об отъезде из России его супруги Ксении Собчак, режиссер рассказал, что работает над новыми спектаклями вместе с коллегами.

Напомним, Ксения Собчак покинула Россию 26 октября. Предполагается, что журналистка уехала в связи с начавшимся расследованием дела о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. В ходе расследования коммерческий директор телеведущей Кирилл Суханов арестован на два месяца.

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