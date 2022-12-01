Константин Богомолов заявил, что устал от вопросов об эмиграции

Константин Богомолов

Режиссер и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов в соцсетях заявил, что не намерен покидать Россию. Муж Ксении Собчак также раскритиковал тех, кто постоянно пытается уличить его в эмиграции.

«Я устал не от работы. Я устал от вопроса — уедете из России? Нет. У меня нет причин уезжать из России. Это моя страна, которую я очень люблю. Лучшая страна на Земле», — написал Богомолов в личном блоге.

Ранее Богомолов неоднократно опровергал слухи о своей эмиграции. В октябре, когда стало известно об отъезде из России его супруги Ксении Собчак, режиссер рассказал, что работает над новыми спектаклями вместе с коллегами.