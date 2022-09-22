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22 сентября 2022, новость

Богомолов резко ответил на слухи об эмиграции в Израиль с женой

Режиссер обратился к «ловцам хайпа» и тем, кто «попадается в их сети»
Ксения Собчак и Константин Богомолов

Режиссер Константин Богомолов в соцсетях отреагировал на слухи о том, что он с супругой Ксенией Собчак эмигрировал в Израиль.

«Господа новостные ассенизаторы и прочие, а также невинные души, что попадаются в сети для этих ловцов хайпа. Моя семья, мои родственники и я сам — в России. Были, есть и будем. Живем и трудимся», — написал постановщик в личном блоге. Также он анонсировал несколько новых премьер в Театре на Бронной, художественным руководителем которого является.

Ранее слухи об эмиграции в Израиль опровергла и Ксения Собчак. В своем Telegram-канале она заявила: «Еще раз: я в России, я со своей Родиной. И в горе, и в радости, как говорится. Сын тут ходит в школу, я тут хожу в редакцию, регулярно провожу летучки». Телеведущая также отметила, что ей приходится слишком часто комментировать подобную информацию – примерно дважды в месяц.

Вскоре после начала спецоперации России на Украине сообщалось об отъезде из страны ряда знаменитостей, таких, как ведущий Иван Ургант, Ксения Собчак, актер Леонид Ярмольник и многих других. Все они позже опровергли, что уехали в связи с эмиграцией.

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