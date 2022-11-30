Киркоров с детьми, Безрукова, Бледанс на премьере новых «Елок»

По традиции, в «Елках 9» переплетутся несколько сюжетов, объединенных ожиданием праздника и новогоднего волшебства: деревня Глухарево готовится с размахом встречать зарубежную кинозвезду, в Тюмени домохозяйке и будущей блогерше необходимо выиграть пари с мужем, в Екатеринбурге влюбленный ролевик разрывается между семейным счастьем и эпическими приключениями, а в Санкт-Петербурге девушка вместе с долгожданным предложением руки и сердца узнает, что ее жених был мошенником.