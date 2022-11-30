Киркоров с детьми, Безрукова, Бледанс на премьере новых «Елок»

В московском киноцентре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера новогодней комедии «Елки 9».
Фильм представили автор сценария, шоураннер и исполнитель одной из главных ролей Евгений Кулик, актеры Федор Добронравов, Ян Цапник, Григорий Калинин, Елена Захарова, Софья Присс и другие члены съемочной группы.
Первыми зрителями картины стали Филипп Киркоров (он, кроме того, исполнил небольшую, но важную роль в фильме) с детьми, Алика Смехова, Елена Борщева, Ольга Кабо, Ирина Безрукова, Эвелина Бледанс, Никита Тарасов, Сергей Филин, Александр Носик, Иван Добронравов с женой, Владимир Левкин, Ольга Красько, Маргарита Аброськина, Юлия Савичева, Даниил Белых, Светлана Чуйкина, Данила Якушев и многие другие.
По традиции, в «Елках 9» переплетутся несколько сюжетов, объединенных ожиданием праздника и новогоднего волшебства: деревня Глухарево готовится с размахом встречать зарубежную кинозвезду, в Тюмени домохозяйке и будущей блогерше необходимо выиграть пари с мужем, в Екатеринбурге влюбленный ролевик разрывается между семейным счастьем и эпическими приключениями, а в Санкт-Петербурге девушка вместе с долгожданным предложением руки и сердца узнает, что ее жених был мошенником.
Ранее Евгений Кулик объяснил, почему зрители фильма не увидят Ивана Урганта и Сергея Светлакова, снявшихся во всех предыдущих частях франшизы. По словам шоураннера проекта, истории, в которых играли Ургант и Светлаков ранее, «были с юмором, попроще и полегче», а в девятой части проекта создатели покажут «объемную историю», для участия в которой требуются профессиональные актеры.
В широкий прокат «Елки 9» выходят 1 декабря.