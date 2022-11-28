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28 ноября 2022, новость

Стало известно, почему Светлакова и Урганта не будет в «Елках 9»

Евгений Кулик объяснил свое решение не приглашать артистов на съемки
Кадр из фильма «Елки 9»

Сценарист фильма «Елки 9», блогер Евгений Кулик назвал причину отсутствия Сергея Светлакова и Ивана Урганта в новой части проекта. Об этом он сообщил в беседе с «Комсомольской правдой».

Шоураннер поведал, что решение не приглашать артистов в картину было принято на стадии написания сценария. Он объяснил, что истории, в которых играли Ургант и Светлаков ранее, «были с юмором, попроще и полегче», а в девятой части проекта создатели покажут «объемную историю», для участия в которой требуются профессиональные актеры.

«Я думаю, Иван Ургант и Сергей Светлаков бы с этим не справились. Иван сам в "Вечернем Урганте" говорил, что он не актер и что его максимум — это новогодние комедии. И как-то странно писать сценарий только под Сергея, когда артисты работают в комедийной связке», — рассказал Кулик.

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Напомним, о выходе очередной, девятой части франшизы «Елки», стало известно в мае, однако тогда полный актерский состав держался в секрете. О том, что Ургант и Светлаков не появятся в новых «Елках», Кулик сообщил в соцсетях в сентябре.

Фильм «Елки 9» выйдет в российский прокат 1 декабря.

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