Агата Муцениеце представила продолжение комедии со своим участием

В Москве состоялась светская премьера фильма «Честный развод 2» — продолжение популярной новогодней комедии, главные роли в которой исполнили Агата Муцениеце и Александр Робак.
На премьере фильм представили режиссер Олег Асадулин, актрисы Агата Муцениеце и Ирина Безряднова, а также композитор фильма DJ Грув. Гостями и первыми зрителями стали актеры Станислав Бондаренко, Рената Пиотровски, Анна Калашникова, Анатолий Руденко, Елена Дудина и другие знаменитости.
По сюжету, Гена, который в первой картине благодаря героине Муцениеце Милане осуществил мечту юности и начал жизнь с чистого листа, теперь становится успешным стендап-комиком, а Милана — его женой и агентом.
Однако между ними зреет кризис. Чтобы разрешить его, Гена задумывает авантюру, которая, по его замыслу, должна подтолкнуть на этот раз Милану к осуществлению давней мечты. Но затея может не понравиться девушке и усугубить и без того напряженные отношения.
В широкий прокат фильм «Честный развод 2» выйдет 24 ноября.