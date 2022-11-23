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23 ноября 2022, фоторепортажКрасная дорожка

Агата Муцениеце представила продолжение комедии со своим участием

Актриса появилась на премьере фильма «Честный развод 2» вместе с детьми
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Фото предоставлены пресс-службой фильма

В Москве состоялась светская премьера фильма «Честный развод 2» — продолжение популярной новогодней комедии, главные роли в которой исполнили Агата Муцениеце и Александр Робак.

На премьере фильм представили режиссер Олег Асадулин, актрисы Агата Муцениеце и Ирина Безряднова, а также композитор фильма DJ Грув. Гостями и первыми зрителями стали актеры Станислав Бондаренко, Рената Пиотровски, Анна Калашникова, Анатолий Руденко, Елена Дудина и другие знаменитости.

По сюжету, Гена, который в первой картине благодаря героине Муцениеце Милане осуществил мечту юности и начал жизнь с чистого листа, теперь становится успешным стендап-комиком, а Милана — его женой и агентом.

Муцениеце и Робак снова играют пару в «Честном разводе 2»

Однако между ними зреет кризис. Чтобы разрешить его, Гена задумывает авантюру, которая, по его замыслу, должна подтолкнуть на этот раз Милану к осуществлению давней мечты. Но затея может не понравиться девушке и усугубить и без того напряженные отношения.

В широкий прокат фильм «Честный развод 2» выйдет 24 ноября.

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