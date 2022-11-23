Агата Муцениеце представила продолжение комедии со своим участием

По сюжету, Гена, который в первой картине благодаря героине Муцениеце Милане осуществил мечту юности и начал жизнь с чистого листа, теперь становится успешным стендап-комиком, а Милана — его женой и агентом.

Однако между ними зреет кризис. Чтобы разрешить его, Гена задумывает авантюру, которая, по его замыслу, должна подтолкнуть на этот раз Милану к осуществлению давней мечты. Но затея может не понравиться девушке и усугубить и без того напряженные отношения.