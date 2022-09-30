Наверх
30 сентября 2022, фоторепортажСъемки

Муцениеце и Робак снова играют пару: фото со съемок «Честного развода 2»

Актеры воссоединились на площадке продолжения авантюрной новогодней комедии: смотрите репортаж
25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

К выходу в прокат готовится фильм «Честный развод 2» — продолжение новогодней комедии 2021 года с Александром Робаком и Агатой Муцениеце в главных ролях.

По сюжету, Гена (эту роль исполняет Робак), который в первой картине благодаря героине Муцениеце Милане осуществил мечту юности и начал жизнь с чистого листа, теперь становится успешным стендап-комиком, а Милана — его женой и агентом. Однако в отношениях пары зреет кризис. Чтобы разрешить его, Гена задумывает авантюру, которая, по его замыслу, должна подтолкнуть на этот раз Милану к осуществлению давней мечты. Но затея может не понравиться девушке и усугубить и без того напряженные отношения.

«Наше кино в первую очередь о том, что нужно верить в себя и свои мечты, не растворяясь в другом человеке. И это очень важно для пары», — подчеркивает Агата Муцениеце.

Съемки комедии проходили в Москве и Кирове весной и летом 2022 года. А так как сюжет разворачивается за несколько дней до Нового года, на одной из центральных улиц Кирова установили и нарядили огромную елку, зажгли гирлянды, поставили светящиеся арки и засыпали все искусственным снегом.

«Я впервые снялась в новогоднем проекте летом, — делится Муцениеце впечатлениями. — Нам повезло, что июнь не был жарким, хотя иногда было душновато. Но зимние декорации в июне выглядели потрясающе! Представьте, вокруг зеленые деревья, а на площади создали настоящую зиму. В какой-то момент мне показалось, что я унеслась в эту историю с новогодним настроением».

Помимо Робака и Муцениеце, в фильме снялись Ольга Тумайкина, Сергей Мезенцев, Люся Чеботина, Джемал Тетруашвили, Маруся Климова и другие. Режиссером выступил Олег Асадулин

В широкий прокат «Честный развод 2» выйдет 24 ноября.

5.6
Честный развод
2021/Россия16+комедия
Моя оценка
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Агата Муцениеце
Джемал Тетруашвили
Вышел трейлер фильма о суде Джонни Деппа и Эмбер Херд
Честный развод 2
Александр Робак
Александр Петров рассказал о конкуренции с Козловским на съемках
Олег Асадулин
Хью Джекман вернется к роли Росомахи в «Дэдпуле 3»
Кристиан Бэйл объяснил, почему перестал говорить с Крисом Роком на съемках
Режиссер «Аватара» заново переписал сценарий сиквела
СМИ: в Москве стартовали съемки шоу «Голос. Дети»
Джеймс Кэмерон пообещал непредсказуемый сюжет в «Аватаре 2»
Начались съемки криминальной комедии с участием Ромы Зверя
Марго Робби рассказала о подавленности во время съемок фильма про Барби
Асмус и Деревянко снимаются в новом сериале
Прилучный снялся во втором фильме про Мажора: фото с площадки
Кейт Уинслет попала в больницу после падения на съемках фильма
Новый фильм с Ольгой Бодровой покажут на кинофестивале
Асмус играет учительницу в новом сериале: первые кадры
Пересильд рассказала о беспокойстве за дочь, снимавшуюся в главной роли
Марго Робби и Брэд Питт появились в трейлере фильма «Вавилон»
Агата Муцениеце вернется в «Голос. Дети» в качестве соведущей
Михалкова и Робак снова играют мужа и жену: первые кадры
Звезда «Кадетства» снимается в новой роли в сериале: первые фото
Ивлеева уходит в монастырь в новом сериале
Украинскую звезду «Вампиров средней полосы» Екатерину Кузнецову заменили
Марина Александрова и Антон Васильев играют мужа и жену: первые фото
Звезда «Гарри Поттера» сыграет в сиквеле «Джокера»
Шайа ЛаБаф снимется у Френсиса Форда Копполы
Николас Кейдж получил роль в фильме «Сценарий мечты»
Съемки нового шоу Малахова приостановили
Дэниэл Крэйг рассказал о работе над южным акцентом для сиквела «Достать ножи»
Муцениеце, Бабенко и другие актеры посетили показ нового фильма с Хаматовой
Толстоганова сыграет главную героиню в новой экранизации «Вам и не снилось»
Иван Янковский играет волонтера: фото со съемок сериала
Акиньшина и Кяро играют мужа и жену: первые фото со съемок
Бортич снимается в новой роли: первые кадры комедии «Я — богиня»
Режиссер американской «Иронии судьбы» снимет фильм с Козловским и Галустяном
Жители Лос-Анджелеса выступили против съемок погонь в «Форсаже 10»
Сальма Хайек назвала Анджелину Джоли лучшим режиссером
Алсу, Киркоров, Орбакайте: все звезды на съемках вокального шоу
Появились первые фото со съемок «Голоса 60+» с Гузеевой и Ваенгой
Бикович и Охлобыстин воссоединились на съемках «Холопа 2»
Мэтт Смит получил ранение мечом на съемках «Дома дракона»
Хабаров заменит главного героя в сериале с Муцениеце
Табаков с мамой, Гренц, Муцениеце и другие на премьере фильма
Неузнаваемый Матвеев играет императора в сериале о Фандорине
Яковлева и Хориняк снимаются в роуд-муви: первые фото
Джонни Депп станет режиссером фильма впервые за 25 лет
Аксенова и Шведов снова снимаются вместе в продолжении «Бывших»
Генри Кавилл вернулся к съемкам «Ведьмака» после коронавируса
Стал известен гонорар Леди Гаги за роль Харли Квинн в «Джокере»
Елизавета Янковская получила новую роль: первые фото в образе
Про Фантомаса выпустят новые фильм и сериал
Появилось первое фото Джонни Деппа в образе короля Людовика XV
Новые трейлеры
Звезды в полдень
Трейлер (англ.)
Охота
Трейлер (кор., англ.суб.)
Лэйт Найт Скул
Трейлер
Честный развод 2
Трейлер
Целиком и полностью
Трейлер (англ.)
Опасные связи
Трейлер (англ.)
Лавстори
Трейлер №2
Хэллоуин заканчивается
Трейлер №2 (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь