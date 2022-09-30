Муцениеце и Робак снова играют пару: фото со съемок «Честного развода 2»

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По сюжету, Гена (эту роль исполняет Робак), который в первой картине благодаря героине Муцениеце Милане осуществил мечту юности и начал жизнь с чистого листа, теперь становится успешным стендап-комиком, а Милана — его женой и агентом. Однако в отношениях пары зреет кризис. Чтобы разрешить его, Гена задумывает авантюру, которая, по его замыслу, должна подтолкнуть на этот раз Милану к осуществлению давней мечты. Но затея может не понравиться девушке и усугубить и без того напряженные отношения.

«Наше кино в первую очередь о том, что нужно верить в себя и свои мечты, не растворяясь в другом человеке. И это очень важно для пары», — подчеркивает Агата Муцениеце.

Съемки комедии проходили в Москве и Кирове весной и летом 2022 года. А так как сюжет разворачивается за несколько дней до Нового года, на одной из центральных улиц Кирова установили и нарядили огромную елку, зажгли гирлянды, поставили светящиеся арки и засыпали все искусственным снегом.

«Я впервые снялась в новогоднем проекте летом, — делится Муцениеце впечатлениями. — Нам повезло, что июнь не был жарким, хотя иногда было душновато. Но зимние декорации в июне выглядели потрясающе! Представьте, вокруг зеленые деревья, а на площади создали настоящую зиму. В какой-то момент мне показалось, что я унеслась в эту историю с новогодним настроением».

В широкий прокат «Честный развод 2» выйдет 24 ноября.