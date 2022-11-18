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18 ноября 2022, новость

«Форсаж 10» стал самой дорогой лентой франшизы

Бюджет фильма увеличился до 340 миллионов долларов
Кадр из фильма «Форсаж 9»

Бюджет десятой части франшизы «Форсаж» увеличился до 340 миллионов долларов, сообщают The Wrap источники, знакомые с процессом производства фильма.

Этот показатель на 70 процентов больше заявленного бюджета девятой картины, который составлял 200 миллионов. В настоящий момент «Форсаж 10» — самая дорогая лента франшизы.

Как рассказали собеседники издания, растущий бюджет объясняется многими факторами: повышение зарплаты Вина Дизеля и остальных актеров франшизы, общее увеличение производственных затрат, вызванное глобальной инфляцией, средства на тестирование и иные меры, предусмотренные протоколами безопасности COVID-19.

Ранее в производстве предстоящего продолжения франшизы «Форсаж» произошли изменения: Луи Летерье стал режиссером фильма после того, как Джастин Лин покинул свой пост всего через 10 дней после начала съемок. Приостановка работы над фильмом «Форсаж 10», вызванная уходом из проекта режиссера Лина, ежедневно обходилась студии Universal в сумму от $600 тыс. до $1 млн.

Позже сообщалось, что Лин решил уйти с должности из-за напряженных отношений с Вином Дизелем. Кинематографист рассказал, что актер сильно опаздывает на съемки, не учит текст роли и к тому же приходит в потрепанном виде.

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