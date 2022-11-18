«Форсаж 10» стал самой дорогой лентой франшизы

Кадр из фильма «Форсаж 9»

Бюджет десятой части франшизы «Форсаж» увеличился до 340 миллионов долларов, сообщают The Wrap источники, знакомые с процессом производства фильма.

Этот показатель на 70 процентов больше заявленного бюджета девятой картины, который составлял 200 миллионов. В настоящий момент «Форсаж 10» — самая дорогая лента франшизы.

Как рассказали собеседники издания, растущий бюджет объясняется многими факторами: повышение зарплаты Вина Дизеля и остальных актеров франшизы, общее увеличение производственных затрат, вызванное глобальной инфляцией, средства на тестирование и иные меры, предусмотренные протоколами безопасности COVID-19.

Ранее в производстве предстоящего продолжения франшизы «Форсаж» произошли изменения: Луи Летерье стал режиссером фильма после того, как Джастин Лин покинул свой пост всего через 10 дней после начала съемок. Приостановка работы над фильмом «Форсаж 10», вызванная уходом из проекта режиссера Лина, ежедневно обходилась студии Universal в сумму от $600 тыс. до $1 млн.