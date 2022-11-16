Рэйф Файнс выразил готовность вернуться к роли Волан-де-Морта

Британский актер Рэйф Файнс заявил о том, что готов сыграть персонажа по имени Волан-де-Морт в продолжении серии фильмов о Гарри Поттере. Об этом сообщает Variety.
Артист побывал на премьере фильма «Меню», в котором принял участие. Там у Файнса поинтересовались, согласился бы он вновь исполнить роль волшебника, если бы студия Warner Bros. начала работу над созданием продолжения «Гарри Поттера».
«Конечно, конечно. Без сомнения», — поделился актер.
Ранее сообщалось, что Джоан Роулинг разрабатывает спин-офф франшизы «Гарри Поттер» совместно с Warner Brothers. По словам источников издания, сценаристы уже работают над сериалом, связанным с Поттером. Вероятно, проект выйдет на стриминговом сервисе HBO Max.
Напомним, в 2021 году франшиза о Гарри Поттере отметила 20-летие: 4 ноября 2001 года в мировой прокат вышла первая часть саги о «мальчике, который выжил» — «Гарри Поттер и философский камень», — созданной по серии книг английской писательницы Джоан Роулинг. В российский прокат фильм вышел позднее, в марте 2002 года. В честь юбилея звезды фильмов о юном волшебнике воссоединились на съемках спецэпизода, вышедшего на HBO 1 января.