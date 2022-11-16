Рэйф Файнс выразил готовность вернуться к роли Волан-де-Морта

Рэйф Файнс в роли Волан-де-Морта

Британский актер Рэйф Файнс заявил о том, что готов сыграть персонажа по имени Волан-де-Морт в продолжении серии фильмов о Гарри Поттере. Об этом сообщает Variety.

Артист побывал на премьере фильма «Меню», в котором принял участие. Там у Файнса поинтересовались, согласился бы он вновь исполнить роль волшебника, если бы студия Warner Bros. начала работу над созданием продолжения «Гарри Поттера».

«Конечно, конечно. Без сомнения», — поделился актер.

Ранее сообщалось, что Джоан Роулинг разрабатывает спин-офф франшизы «Гарри Поттер» совместно с Warner Brothers. По словам источников издания, сценаристы уже работают над сериалом, связанным с Поттером. Вероятно, проект выйдет на стриминговом сервисе HBO Max.