Сильвестр Сталлоне вспомнил о неприязни к Арнольду Шварценеггеру

Американский актер Сильвестр Сталлоне вспомнил о неприязни к своему коллеге Арнольду Шварценеггеру. Об этом сообщает Forbes.
Артист рассказал, что в 1980-х годах недолюбливал Шварценеггера из-за конкуренции. «Это в его природе, он очень склонен к конкуренции, как и я. За экраном мы соревновались, и это не было чем-то здоровым. Но мы стали по-настоящему хорошими друзьями», — отметил Сталлоне.
Он пояснил, что сложные отношения возникли из-за того, что оба актера были пионерами жанра боевиков. Их общение наладилось, когда они вместе снялись в фильмах «Неудержимые» и «План побега».
За свою карьеру Сильвестр Сталлоне снялся в более чем 50 картинах (основную славу ему принесли фильмы киносерий «Рэмбо» и «Рокки») и завоевал множество престижных премий, а также трижды номинировался на «Оскар».
В то же время он считается лидером по количеству наград и номинаций на антипремию «Золотая малина», на которую Сталлоне претендовал более 30 раз и десять раз добивался победы, в том числе как «худший актер», «худший режиссер» и «худший сценарист».