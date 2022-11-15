Сильвестр Сталлоне вспомнил о неприязни к Арнольду Шварценеггеру

Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне | Источник: Rex / Fotodom.ru

Американский актер Сильвестр Сталлоне вспомнил о неприязни к своему коллеге Арнольду Шварценеггеру. Об этом сообщает Forbes.

Артист рассказал, что в 1980-х годах недолюбливал Шварценеггера из-за конкуренции. «Это в его природе, он очень склонен к конкуренции, как и я. За экраном мы соревновались, и это не было чем-то здоровым. Но мы стали по-настоящему хорошими друзьями», — отметил Сталлоне.

Он пояснил, что сложные отношения возникли из-за того, что оба актера были пионерами жанра боевиков. Их общение наладилось, когда они вместе снялись в фильмах «Неудержимые» и «План побега».

За свою карьеру Сильвестр Сталлоне снялся в более чем 50 картинах (основную славу ему принесли фильмы киносерий «Рэмбо» и «Рокки») и завоевал множество престижных премий, а также трижды номинировался на «Оскар».