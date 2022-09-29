Карл III раскритиковал сериал «Корона» о королевской семье

Король Великобритании Карл III негативно отреагировал на пятый сезон сериала « Корона », который повествует о жизни королевской семьи. Об этом сообщает The Telegraph.

Как рассказал друг монарха, он обеспокоен тем, что проект расскажет зрителям о его «мрачных годах», а также «излишне драматизирует» его бракоразводный процесс с принцессой Дианой. Также сын Елизаветы II попросил создателей сериала вставить в начале каждого эпизода дисклеймер, который будет пояснять, что это художественный проект, а не документальный фильм.