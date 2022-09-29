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29 сентября 2022, новость

Карл III раскритиковал сериал «Корона» о королевской семье

Новый король Великобритании обеспокоен тем, что проект расскажет зрителям о его «мрачных годах»
Доминик Уэст в образе принца Чарльза в пятом сезоне сериала «Корона» | Источник: Legion-Media.ru

Король Великобритании Карл III негативно отреагировал на пятый сезон сериала «Корона», который повествует о жизни королевской семьи. Об этом сообщает The Telegraph.

Как рассказал друг монарха, он обеспокоен тем, что проект расскажет зрителям о его «мрачных годах», а также «излишне драматизирует» его бракоразводный процесс с принцессой Дианой. Также сын Елизаветы II попросил создателей сериала вставить в начале каждого эпизода дисклеймер, который будет пояснять, что это художественный проект, а не документальный фильм.

Пятый сезон сериала «Корона» выйдет 9 ноября. Действие будет разворачиваться в 1990-е годы, сюжет затронет развод принца Чарльза (эту роль исполняет Доминик Уэст) и принцессы Дианы (Элизабет Дебики).

Напомним, ранее стало известно, что производство шестого сезона «Короны» будет приостановлено в связи со смертью королевы Елизаветы II. Ее в сериале воплотили (в разные периоды жизни) Клер Фой, Оливия Колман и Имелда Стонтон. Смотрите фотогалерею с этими и другими актрисами, запечатлевшими королеву Великобритании в кинематографе.

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