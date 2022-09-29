Карл III раскритиковал сериал «Корона» о королевской семье

Король Великобритании Карл III негативно отреагировал на пятый сезон сериала «Корона», который повествует о жизни королевской семьи. Об этом сообщает The Telegraph.
Как рассказал друг монарха, он обеспокоен тем, что проект расскажет зрителям о его «мрачных годах», а также «излишне драматизирует» его бракоразводный процесс с принцессой Дианой. Также сын Елизаветы II попросил создателей сериала вставить в начале каждого эпизода дисклеймер, который будет пояснять, что это художественный проект, а не документальный фильм.
Пятый сезон сериала «Корона» выйдет 9 ноября. Действие будет разворачиваться в 1990-е годы, сюжет затронет развод принца Чарльза (эту роль исполняет Доминик Уэст) и принцессы Дианы (Элизабет Дебики).
Напомним, ранее стало известно, что производство шестого сезона «Короны» будет приостановлено в связи со смертью королевы Елизаветы II. Ее в сериале воплотили (в разные периоды жизни) Клер Фой, Оливия Колман и Имелда Стонтон. Смотрите фотогалерею с этими и другими актрисами, запечатлевшими королеву Великобритании в кинематографе.