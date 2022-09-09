Производство шестого сезона «Короны» приостановят из-за смерти Елизаветы II

Съемки шестого сезона драматического сериала «Корона» о Елизавете II будут приостановлены в связи со смертью королевы. Об этом сообщает Variety.
Британский монарх ушла из жизни незадолго до премьеры пятого сезона шоу Netflix, которая состоится в ноябре.
В сериале будет представлен новый актерский состав. Имелда Стонтон сыграет королеву Елизавету, Джонатан Прайс — принца Филиппа, Доминик Уэст — принца Чарльза (ныне — король Карл III — Ред.), а Элизабет Дебики — принцессу Диану. Оливия Уильямс получила роль Камиллы Паркер Боулз, а Джонни Ли Миллер появится в роли премьер-министра Джона Мейджора.
Хотя подробности не разглашаются, вероятно, новые эпизоды будут посвящены 1990-м годам и смерти принцессы Дианы в 1997 году. Елизавета II публично не говорила о «Короне».
Британская королева, которая взошла на трон в 1952 году, была старейшим правящим монархом в мире. Она умерла в возрасте 96 лет в окружении своей семьи в Балморале, ее дворце в Шотландии.