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9 сентября 2022, новость

Производство шестого сезона «Короны» приостановят из-за смерти Елизаветы II

Королева Великобритании ушла из жизни незадолго до премьеры пятого сезона шоу
Оливия Колман в образе Елизаветы II в сериале «Корона»

Съемки шестого сезона драматического сериала «Корона» о Елизавете II будут приостановлены в связи со смертью королевы. Об этом сообщает Variety.

Британский монарх ушла из жизни незадолго до премьеры пятого сезона шоу Netflix, которая состоится в ноябре.

В сериале будет представлен новый актерский состав. Имелда Стонтон сыграет королеву Елизавету, Джонатан Прайс — принца Филиппа, Доминик Уэст — принца Чарльза (ныне — король Карл III — Ред.), а Элизабет Дебики — принцессу Диану. Оливия Уильямс получила роль Камиллы Паркер Боулз, а Джонни Ли Миллер появится в роли премьер-министра Джона Мейджора.

Хотя подробности не разглашаются, вероятно, новые эпизоды будут посвящены 1990-м годам и смерти принцессы Дианы в 1997 году. Елизавета II публично не говорила о «Короне».

Британская королева, которая взошла на трон в 1952 году, была старейшим правящим монархом в мире. Она умерла в возрасте 96 лет в окружении своей семьи в Балморале, ее дворце в Шотландии.

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