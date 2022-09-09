Производство шестого сезона «Короны» приостановят из-за смерти Елизаветы II

Оливия Колман в образе Елизаветы II в сериале «Корона»

Съемки шестого сезона драматического сериала «Корона» о Елизавете II будут приостановлены в связи со смертью королевы. Об этом сообщает Variety.

Британский монарх ушла из жизни незадолго до премьеры пятого сезона шоу Netflix, которая состоится в ноябре.

Хотя подробности не разглашаются, вероятно, новые эпизоды будут посвящены 1990-м годам и смерти принцессы Дианы в 1997 году. Елизавета II публично не говорила о «Короне».