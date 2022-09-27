Ивлеева раскритиковала Крида за отказ от интервью

Анастасия Ивлеева | Источник: PersonaStars

Блогерша Анастасия Ивлеева в своем Telegram-канале резко высказалась по поводу Егора Крида, который отказался прийти к ней на интервью.

Звезда рассказала, что ранее Крид согласился на беседу, но с условием: если команда Ивлеевой сможет найти его бывшую возлюбленную. По словам телеведущей, ее команда приложила массу усилий, но девушку нашла, однако после этого Егор Крид перестал отвечать Ивлеевой в соцсетях.

Блогерша осудила певца за то, что он «слился» после обещания прийти на интервью. «Ты еще маленький, видимо, чтобы за базар отвечать», — написала Ивлеева.

Позже Крид ответил на обвинения. В соцсетях исполнитель заявил, что жизнь Ивлеевой превратилась в шоу. Он напомнил, что поддерживал блогершу даже тогда, когда ее проекты не были популярными. «Даже на "то шоу", которое вообще не заходило, я пришел чисто из-за уважения и поддержки. И сейчас ты такую [чушь] пишешь про меня», — высказался Крид.