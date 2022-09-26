В новом эпизоде «Дома Дракона» заменили двух основных актрис

В связи с этим актрис, исполнявших главные роли, заменили. Так, 29-летнюю Рейниру Таргагриен вместо Милли Олкок теперь играет Эмма Д'Арси . Как пишет издание NVL, многие фанаты не оценили замены — они атакуют тематические форумы своими гневными комментариями.

События шоу «Дом Дракона» происходят примерно за 200 лет до истории, показанной в «Игре престолов». Речь в нем идет о «Танце драконов» — гражданской войне, которая развернулась из-за борьбы между двумя ветвями дома Таргариенов. После смерти Визериса I Таргариена принцесса Рейнира Таргариен и принц Эйгон Таргариен вместе заявляют о своих правах на трон, что и приводит к конфликту.