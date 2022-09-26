В новом эпизоде «Дома Дракона» заменили двух основных актрис

В воскресенье, 25 сентября, вышла очередная серия «Дома Дракона». Действие в новом эпизоде разворачивается спустя 10 лет после показанных ранее событий.
В связи с этим актрис, исполнявших главные роли, заменили. Так, 29-летнюю Рейниру Таргагриен вместо Милли Олкок теперь играет Эмма Д'Арси. Как пишет издание NVL, многие фанаты не оценили замены — они атакуют тематические форумы своими гневными комментариями.
Повзрослевшую на 10 лет мачеху Рейниры, Алисенту Хайтауэр, роль которой ранее исполняла Эмили Кэри, воплотит Оливия Кук.
События шоу «Дом Дракона» происходят примерно за 200 лет до истории, показанной в «Игре престолов». Речь в нем идет о «Танце драконов» — гражданской войне, которая развернулась из-за борьбы между двумя ветвями дома Таргариенов. После смерти Визериса I Таргариена принцесса Рейнира Таргариен и принц Эйгон Таргариен вместе заявляют о своих правах на трон, что и приводит к конфликту.