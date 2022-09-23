СМИ: в Москве стартовали съемки шоу «Голос. Дети»

Егор Крид на съемках 8-го сезона шоу «Голос. Дети» | Источник: PersonaStars

В павильонах «Мосфильма» стартовали съемки вокального телепроекта «Голос. Дети». Об этом сообщает «КП».

Как утверждает «КП», основная версия «Голоса» может быть поставлена на паузу. Ее место в эфире займет стартующее в сентябре аватар-шоу «Фантастика». В то время как «Голос. Дети» начнет выходить не в феврале, как в предыдущие годы, а значительно раньше.

Ранее сообщалось, что в десятом сезоне телешоу «Голос. Дети» украинскую певицу Светлану Лободу в жюри заменит исполнительница МакSим. Также кресла наставников займут Баста и Егор Крид.