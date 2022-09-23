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23 сентября 2022, новость

СМИ: в Москве стартовали съемки шоу «Голос. Дети»

По предположениям журналистов, в 2022 году основная версия «Голоса» может быть поставлена на паузу
Егор Крид на съемках 8-го сезона шоу «Голос. Дети» | Источник: PersonaStars

В павильонах «Мосфильма» стартовали съемки вокального телепроекта «Голос. Дети». Об этом сообщает «КП».

По информации издания, на площадке была замечена Агата Муцениеце, ранее рассказавшая, что будет читать подводки и общаться с юными конкурсантами в следующем сезоне шоу. Напомним, в этом году проект будет выходить без Дмитрия Нагиева, в августе заявившего о намерении взять творческий отпуск.

Как утверждает «КП», основная версия «Голоса» может быть поставлена на паузу. Ее место в эфире займет стартующее в сентябре аватар-шоу «Фантастика». В то время как «Голос. Дети» начнет выходить не в феврале, как в предыдущие годы, а значительно раньше.

Ранее сообщалось, что в десятом сезоне телешоу «Голос. Дети» украинскую певицу Светлану Лободу в жюри заменит исполнительница МакSим. Также кресла наставников займут Баста и Егор Крид.

Шoу «Гoлoс. Дети» на «Первoм канале» — российская версия междунарoднoгo детского проекта The Voice. Kids, который с успехом идет во многих странах. В России первый сезон детской версии «Голоса» стартовал в 2014 году. В шоу участвуют конкурсанты в возрасте от 7 до 14 лет. Членами жюри в разное время были Полина ГагаринаВалерий МеладзеПелагеяДима БиланМаксим ФадеевЛеонид Агутин и Нюша

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