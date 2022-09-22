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22 сентября 2022, новость

СМИ: МакSим заменит Светлану Лободу в жюри шоу «Голос.Дети»

Певица впервые выступит в качестве наставника проекта
МакSим

В десятом сезоне телешоу «Голос. Дети» украинскую певицу Светлану Лободу в жюри заменит исполнительница МакSим, передает StarHit.

Кресла наставников также займут рэперы Баста и Егор Крид. Последний назвал телешоу «отличным проектом», хотя отметил, что не всегда согласен с его правилами. По словам Крида, ему тяжело отказывать детям в пропуске на следующие этапы проекта.

«Отличный проект, хоть и не со всем в нем согласен, например, с правилами. Всегда хочется пропустить всех деток. Буду ли любить? Уже привык и полюбил их. Сделал, как всегда, самые крутые номера и постарался раскрыть каждого из своей команды», — подчеркнул Крид.

Напомним, Светлана Лобода занимала красное кресло дважды — в шестом и восьмом сезонах шоу. МакSим в роли наставника проекта «Голос. Дети» выступит впервые.

В апреле 2022 года стало известно, что Лободе и еще 30 украинским артистам на 50 лет запрещен въезд на территорию России.

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