Агата Муцениеце вернется в «Голос. Дети» в качестве соведущей

Агата Муцениеце

Актриса Агата Муцениеце в интервью на «Авторадио» рассказала, что будет читать подводки и общаться с юными конкурсантами в следующем сезоне шоу «Голос. Дети».

«Моя задача – отправлять на сцену детей, ну и все подводки я тоже читаю. Я точно там буду, а все остальное – большой секрет. Я не могу распространяться, кто еще будет, это секретная информация», — подчеркнула Муцениеце.