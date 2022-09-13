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13 сентября 2022, новость

Агата Муцениеце вернется в «Голос. Дети» в качестве соведущей

Ведущая популярного телеконкурса рассказала о девятом сезоне шоу
Агата Муцениеце

Актриса Агата Муцениеце в интервью на «Авторадио» рассказала, что будет читать подводки и общаться с юными конкурсантами в следующем сезоне шоу «Голос. Дети».

«Моя задача – отправлять на сцену детей, ну и все подводки я тоже читаю. Я точно там буду, а все остальное – большой секрет. Я не могу распространяться, кто еще будет, это секретная информация», — подчеркнула Муцениеце.

Напомним, ранее стало известно, что в этом сезоне бессменный ведущий шоу линейки «Голос» Дмитрий Нагиев возьмет паузу. Новой ведущей программы «Голос 60+» вместо него стала актриса Лариса Гузеева. О том, кто заменит Нагиева в «Голосе» и «Голосе. Дети», пока не сообщалось.

Детское вокальное шоу «Голос. Дети» выходит на «Первом канале» с 2014 года. За 8 сезонов в качестве наставников участие в шоу принимали Полина Гагарина, Дима Билан, Леонид Агутин, Пелагея, Баста, Светлана Лобода, Егор Крид и другие. Кто станет наставниками в будущем, девятом сезоне, пока не известно.

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