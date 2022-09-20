Уехавший из России Анатолий Белый вышел на связь

Анатолий Белый | Источник: Legion-Media.ru

Актер Анатолий Белый вышел на связь из-за границы. Его слова цитирует «Пятый канал».

Артист, который предположительно находится в Израиле, высказался о своем состоянии. «Я долго здесь ничего не писал, но пришло время сбросить оковы молчания. Скорбь никуда не ушла, горе рядом, раны кровоточат, сердце болит. Но я все-таки живу, а значит, надо нести свой крест и делать дело. Ради чего я живу?» — говорит он.

В июле стало известно, что Анатолий Белый покинул Московский художественный театр им. А.П. Чехова и уехал из России. Как сообщалось, артист уволился из театра по собственному желанию.

В августе журналист и продюсер Михаил Козырев сообщил, что покинувший Россию 50-летний Анатолий Белый планирует отправиться в творческий тур по Израилю. С 22 по 24 сентября у него должны пройти выступления в городах Ашдод, Тель-Авив и Хайфа.