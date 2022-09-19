Иван Ургант стал обладателем сатирической премии в Италии

Иван Ургант

Телеведущий Иван Ургант был удостоен международной сатирической премии, которую вручают в Италии. Об этом сообщает La Repubblica.

Артист стал лауреатом премии благодаря новогоднему выпуску «Вечернего Урганта» под названием «Ciao, 2021!», в котором он вместе с другими знаменитостями выступил в стиле итальянского музыкального телевидения 1980-х. Всего за неделю эпизод шоу набрал более 2 млн просмотров на YouTube.

Впервые формат был опробован в 2020 году. От обычных новогодних концертов шоу отличало то, что все гости передачи говорили на итальянском языке и исполняли российские хиты, переведенные на итальянский. Выпуск вышел в эфире «Первого канала» 30 декабря 2020 года.