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19 сентября 2022, новость

Иван Ургант стал обладателем сатирической премии в Италии

Награду артисту принес новогодний выпуск «Вечернего Урганта»
Иван Ургант

Телеведущий Иван Ургант был удостоен международной сатирической премии, которую вручают в Италии. Об этом сообщает La Repubblica.

Артист стал лауреатом премии благодаря новогоднему выпуску «Вечернего Урганта» под названием «Ciao, 2021!», в котором он вместе с другими знаменитостями выступил в стиле итальянского музыкального телевидения 1980-х. Всего за неделю эпизод шоу набрал более 2 млн просмотров на YouTube.

Среди артистов, принявших участие в шоу «Ciao, 2021!», — Валерий ЛеонтьевМанижаБастаПолина Гагарина, «Моя Мишель» и Ева Польна, «Мертвая блондинка», Юлия ПересильдМаксим ГалкинАнита ЦойАнатолий Цой, Слава Марлоу, Хабиб, Валерий Меладзе и многие другие.

Впервые формат был опробован в 2020 году. От обычных новогодних концертов шоу отличало то, что все гости передачи говорили на итальянском языке и исполняли российские хиты, переведенные на итальянский. Выпуск вышел в эфире «Первого канала» 30 декабря 2020 года.

В 2021 году Ургант получил орден Звезды Италии степени кавалера. Почетную награду ему вручил посол Италии в России Паскуале Терраччан. Телеведущий участвовал в ряде проектов, связанных с Италией и ее культурой.

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