Ивану Урганту вручили орден Звезды Италии

Иван Ургант | Источник: PersonaStars

Ордена Звезды Италии степени кавалера был удостоен российский телеведущий Иван Ургант. Почетную награду ему вручил посол Италии в России Паскуале Терраччано, передает ТАСС.

Церемония прошла в посольстве республики в Москве. Ургант обратился к послу на итальянском языке:

Позвольте выразить глубочайшую признательность и благодарность за столь высокую честь, оказанную мне президентом Итальянской Республики, советом ордена и вами лично. Иван Ургант

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Телеведущий участвовал в ряде проектов, связанных с Италией и ее культурой. В частности, он создал специальный выпуск программы «Вечерний Ургант» — «Ciao, 2020!», — который был посвящен итальянской эстраде. Все гости передачи говорят на итальянском языке и исполняют русские хиты 2020 года, переведенные на итальянский. Выпуск вышел в эфире «Первого канала» 30 декабря 2020 года.

Выпуск обрел популярность в Италии. Среди итальянской аудитории он был замечен как простыми зрителями, так и СМИ. Например, газета La Repubblica назвала шоу гротескной сатирой и комичным шедевром, а также признанием в любви к самой Италии и ее культуре.