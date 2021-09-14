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14 сентября 2021, новость

Ивану Урганту вручили орден Звезды Италии

Телеведущий участвовал в ряде проектов, связанных с Италией и ее культурой
Иван Ургант | Источник: PersonaStars

Ордена Звезды Италии степени кавалера был удостоен российский телеведущий Иван Ургант. Почетную награду ему вручил посол Италии в России Паскуале Терраччано, передает ТАСС.

Церемония прошла в посольстве республики в Москве. Ургант обратился к послу на итальянском языке:

Позвольте выразить глубочайшую признательность и благодарность за столь высокую честь, оказанную мне президентом Итальянской Республики, советом ордена и вами лично.
Иван Ургант
Новость
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Телеведущий участвовал в ряде проектов, связанных с Италией и ее культурой. В частности, он создал специальный выпуск программы «Вечерний Ургант» — «Ciao, 2020!», — который был посвящен итальянской эстраде. Все гости передачи говорят на итальянском языке и исполняют русские хиты 2020 года, переведенные на итальянский. Выпуск вышел в эфире «Первого канала» 30 декабря 2020 года.

В шоу приняли участие певец Николай Басков, Иван Дорн, рэпер Егор Крид, исполнительницы Клава Кока и Ольга Бузова, а также тиктокер Даня Милохин, актер Александр Паль, группа Little Big и другие артисты.

Выпуск обрел популярность в Италии. Среди итальянской аудитории он был замечен как простыми зрителями, так и СМИ. Например, газета La Repubblica назвала шоу гротескной сатирой и комичным шедевром, а также признанием в любви к самой Италии и ее культуре.

Однако некоторые жители европейской страны не согласились с таким мнением. Так, портал tgcom24 оценил такое представление как высмеивание итальянских традиций. По словам журналистов, авторы шоу «понимают, как нанести удар ради издевательства, которое граничит с весельем».

6.9
Вечерний Ургант
2012/Россия16+ток-шоуюмористическое
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