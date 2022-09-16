Наверх
16 сентября 2022, новость

Режиссер «Игры в кальмара» захотел позвать в сериал ДиКаприо

Хван Дон Хек высказался о присутствии голливудских звезд в новых сезонах
Леонардо ДиКаприо | Источник: Legion-Media.ru

Актера Леонардо ДиКаприо могут пригласить сняться в корейском сериале «Игра в кальмара». Об этом рассказал режиссер и сценарист шоу Хван Дон Хек, передает Variety.

На пресс-конференции в Сеуле у кинематографиста спросили, появится ли в проекте кто-нибудь из голливудских звезд. На это Хек ответил, что во втором сезоне ничего подобного точно не будет, однако не исключил такую возможность для следующих выпусков. «Леонардо ДиКаприо говорил, что он большой фанат "Игры в кальмара", так что, может, если будет время и возможность, мы попросим его присоединиться к играм», — заключил режиссер.

Хек также подтвердил, что съемки второго сезона сериала начнутся в 2023 году, а его премьера состоится на Netflix в 2024-м. Как отметил постановщик, у шоу будет увеличен бюджет.

Напомним, первый сезон южнокорейской драмы вышел в сентябре 2021 года и практически сразу стал самым масштабным проектом за всю историю Netflix, принеся стрим-сервису выручку в размере 900 миллионов долларов. Продолжение сериала было анонсировано в июне 2022 года. Тогда Хван Дон Хек сообщил, что на экраны вернется главный герой Сон Ки Хун (в исполнении Ли Джон джэ) и пообещал зрителям знакомство с бойфрендом огромной пугающей куклы Ен-хи по имени Чеол-су.

«Игра в кальмара»: почему мир сошел с ума от сериала

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Хван Дон Хек
Hwang Dong-hyuk
Леонардо ДиКаприо
Leonardo DiCaprio
Названы лучшие сериалы и актеры года — победители премии «Эмми 2022»
Игра в кальмара
Звезда «Игры в кальмара» получил роль в сериале по «Звездным войнам»
Нагиев ответил на сравнения с ДиКаприо из-за новой роли
«Титаник» вернется в кинотеатры в честь своего 25-летия
Netflix анонсировал второй сезон «Игры в кальмара»
Бурунов признался, что «еле выжил» при озвучке ДиКаприо
Режиссер «Игры в кальмара» раскрыл детали сюжета второго сезона
Автор «Игры в кальмара» пообещал снять «более жестокий» фильм
Американские актеры назвали лучшие фильмы и сериалы 2021 года
В Netflix подтвердили выход второго сезона «Игры в кальмара»
Фэмили, Беннифер, танцы Харди: самые смешные мемы 2021 из кино
Новый фильм с ДиКаприо раскритиковали
ДиКаприо не хотел сниматься в откровенной сцене с Мэрил Стрип
Беременная Лоуренс и ДиКаприо представили совместный фильм
Режиссер «Игры в кальмара» пообещал снять продолжение сериала
Леонардо ДиКаприо сыграет лидера американской секты
Двойник ДиКаприо не смог похудеть и заработать на шоу-бизнесе
В Лос-Анджелесе установили куклу-убийцу из «Игры в кальмара»
26 процентов россиян высказались за запрет «Игры в кальмара»
«Игра в кальмара»: почему мир сошел с ума от сериала
В Австралии запустят свою «Игру в кальмара» с денежным призом
Злодей из «Игры в кальмара» сделал фото с матрешкой в России
СМИ: реальный номер телефона из нашумевшего сериала изменят
ДиКаприо показал первый кадр из нового фильма Скорсезе
ДиКаприо сыграет главную роль в ремейке оскароносного фильма
ДиКаприо отказался от главной роли в новом фильме Скорсезе
Макконахи рассказал об упущенной главной роли в «Титанике»
Неузнаваемая Лоуренс и ДиКаприо в очках: первые кадры со съемок
Названы актеры, чаще других снимающиеся в откровенных сценах
Платье Найтли и авто Питта: в США пустят с молотка кинореквизит
Скорсезе ищет денег на фильм с ДиКаприо и Де Ниро у Netflix
Назван фильм с наибольшим количеством ругательств
Скорсезе раскрыл сюжет своего нового фильма
Питт, ДиКаприо, Терон: все звезды на ланче в честь «Оскара»
«Неловко, но я смирился»: Питт раскрыл, как его называл ДиКаприо
Энистон и Питт, Лопез с женихом на премии Гильдии актеров
Российские зрители выбрали своих победителей «Оскара 2020»
Кто должен победить на «Оскаре 2020»: голосуй за своих фаворитов
От Зеллвегер до Кидман и Питта: звезды на «Золотом глобусе 2020»
«Золотой глобус 2020»: все победители премии
ДиКаприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу
«Золотой глобус 2020»: Лопез, Питт и остальные номинанты премии
Стали известны подробности следующего фильма Мартина Скорсезе
10-летняя актриса рассказала о совете, который дал ей ДиКаприо
Звезды сериала «Друзья» воссоединились на премии в Лос-Анджелесе
Назван самый влиятельный человек в Голливуде
На «Оскар»: 9 неожиданно мощных ролей актеров в фильмах 2019
Новые трейлеры
1703
Трейлер
Телефон мистера Харригана
Трейлер (англ.)
Я хочу с кем-нибудь потанцевать
Трейлер (англ.)
Шантарам
Трейлер (англ.)
Друг семьи
Трейлер (англ.)
Школа Добра и Зла
Трейлер (англ.)
Вавилон
Трейлер (англ.)
Средневековье
Дублированный тизер-трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь