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16 сентября 2022, новость

Ридли Скотт станет продюсером сериала «Бегущий по лезвию 2099»

Сюжет шоу будет разворачиваться спустя 50 лет после событий фильма с Райаном Гослингом
Кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049»

Режиссер Ридли Скотт станет исполнительным продюсером сериала «Бегущий по лезвию 2099». О планах по созданию подобного проекта сообщалось еще в феврале, однако Amazon одобрил разработку сценария только сейчас, пишет The Wrap.

Подробности сюжета пока не известны, как и актерский состав проекта. Сообщается лишь, что действие будет разворачиваться спустя 50 лет после событий фильма с Райаном Гослингом в главной роли, который стал продолжением оригинального «Бегущего по лезвию».

Шоураннером сериала выступит Силка Луиза, ранее написавшая сценарий «Сияющих». Продюсеры пообещали, что сериал будет «провокационным» и «достойным продолжением» предыдущих фильмов.

Напомним, оригинальный фильм «Бегущий по лезвию» был снят по роману Филипа Дика и вышел в 1982 году. Сиквел — «Бегущий по лезвию 2049» — увидел свет в 2017 году. В продолжении события разворачиваются на 30 лет позже. Главного героя Рика Декарда в обоих фильмах сыграл Харрисон Форд.

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