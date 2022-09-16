Ридли Скотт станет продюсером сериала «Бегущий по лезвию 2099»

Кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049»

Режиссер Ридли Скотт станет исполнительным продюсером сериала «Бегущий по лезвию 2099». О планах по созданию подобного проекта сообщалось еще в феврале, однако Amazon одобрил разработку сценария только сейчас, пишет The Wrap.

Подробности сюжета пока не известны, как и актерский состав проекта. Сообщается лишь, что действие будет разворачиваться спустя 50 лет после событий фильма с Райаном Гослингом в главной роли, который стал продолжением оригинального «Бегущего по лезвию».

Шоураннером сериала выступит Силка Луиза, ранее написавшая сценарий «Сияющих». Продюсеры пообещали, что сериал будет «провокационным» и «достойным продолжением» предыдущих фильмов.