Названа дата премьеры фильма Полански с Александром Петровым

Фильм Романа Полански «Дворец» с участием актера Александра Петрова появится в российском прокате грядущей зимой, заявила генеральный директор кинопрокатной компании «Про:взгляд» Татьяна Долженко в разговоре с РИА «Новости».
«Не можем скрыть гордости касательно фильма The Palace великого Романа Полански, дьявольски ироничной комедии в духе "Резни" или, скажем, "Отеля "Гранд-Будапешт""», — подчеркнула Долженко.
Действие фильма разворачивается в шикарном отеле в швейцарских Альпах. Судьбы постояльцев гостиницы переплетаются неожиданным образом в канун нового тысячелетия.
Помимо Петрова, в фильме снялись Виктор Добронравов, Оливер Мазуччи, Фанни Ардан, Микки Рурк, Джон Клиз, Жоаки ди Алмейда и Фортунато Серлино.