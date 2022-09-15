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15 сентября 2022, новость

Названа дата премьеры фильма Полански с Александром Петровым

Российский актер снялся в черной комедии «Дворец» с Микки Рурком и Фанни Ардан
Александр Петров

Фильм Романа Полански «Дворец» с участием актера Александра Петрова появится в российском прокате грядущей зимой, заявила генеральный директор кинопрокатной компании «Про:взгляд» Татьяна Долженко в разговоре с РИА «Новости».

«Не можем скрыть гордости касательно фильма The Palace великого Романа Полански, дьявольски ироничной комедии в духе "Резни" или, скажем, "Отеля "Гранд-Будапешт""», — подчеркнула Долженко.

Действие фильма разворачивается в шикарном отеле в швейцарских Альпах. Судьбы постояльцев гостиницы переплетаются неожиданным образом в канун нового тысячелетия.

Помимо Петрова, в фильме снялись Виктор Добронравов, Оливер Мазуччи, Фанни Ардан, Микки Рурк, Джон Клиз, Жоаки ди Алмейда и Фортунато Серлино.

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