Пересильд рассказала о беспокойстве за дочь, снимавшуюся в главной роли

Юлия Пересильд с дочерью Анной в программе «Кино в деталях»

В ходе беседы с ведущим Юлия Пересильд поделилась воспоминаниями о том, как вмешалась в работу съемочной группы, когда посетила площадку фильма «Тибра», где Анна исполнила свою первую главную роль.

Актриса рассказала, что приехала на ночную смену, съемки проходили на реке Свирь. Она также подчеркнула, что всегда лояльна к съемочным группам.

«А тут я приезжаю не как актриса, тут я приезжаю как мама. Первые восемь часов я вела себя идеально, — вспоминает Пересильд. — Ночь, река, мой ребенок, который уже шесть раз искупался в ледяной воде… <…> Они вдвоем (с исполнителем главной роли Владом Коноплевым. — Ред.) на этой лодке, ни водолазов, никого. Они плывут в центр Свири. <…> В мокрой одежде, холодно, жутко».

Как со смехом вспоминает актриса, оператор выставлял свет 40 минут, после чего она не выдержала и потребовала вернуть Анну и ее партнера на берег, обогреть и только после этого продолжать съемки.

Также Юлия Пересильд рассказала, что изначально Анна пробовалась в фильм «Тибра» на роль второго плана, однако после проб режиссер Анна Гороян предложила ей главную роль. Эту новость и мама 13-летней актрисы, и отец, Алексей Учитель, приняли в штыки. «Я говорю: “Нет!” Она, во-первых, это не сыграет, это тяжело. Сложная роль, и она такая драматичная…» Однако режиссеру удалось убедить родителей Анны, и она все-таки сыграла девочку-альбиноса в триллере.

«Честно скажу, до момента, когда я посмотрела этот фильм, я была уверена, что мы совершили ошибку», — признается Юлия Пересильд.

Напомним, по сюжету фильма «Тибра», 13-летняя девочка-альбинос по кличке Мука оказывается единственным свидетелем загадочного исчезновения сверстницы и влюбляется в главного подозреваемого.