Билан, Мороз, Маликов: первые фото со съемок аватар-шоу «Первого канала»

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На «Первом канале» готовится громкая премьера — в сентябре в эфире стартует инновационное шоу «Фантастика», в котором 12 участников будут выступать на сцене, скрываясь за цифровой «оболочкой». Шестеро из них — уже состоявшиеся звезды, а другие шестеро — восходящие.

По замыслу создателей шоу, цифровой аватар, скрывающий личность участника, даст равные возможности и шанс на победу всем участникам — тем, кто уже хорошо знаком зрителям, и тем, кому только предстоит отстоять свой звездный статус.

Оценивать выступления поющих аватаров и угадывать, кто ими управляет, будет жюри, в состав которого вошли Дмитрий Маликов, Дарья Мороз, Александра Ребенок и Дима Билан. Пятым членом жюри станет виртуальный маскот Телек.

По признанию Дарьи Мороз, высокие технологии, используемые при создании шоу, вызвали у нее «детский восторг». Дмитрий Маликов подтверждает: «Наша первая неподдельная реакция будет очень хорошо видна».

В конце выпуска члены жюри определят участника, чье выступление понравилось им меньше всего, и попытаются угадать, кто скрывается за аватаром. В первую очередь им предстоит определить, звезда это или нет. Если они ошибаются, участник остается в проекте, если догадка о звездном статусе верна, жюри должны назвать имя.

Ведущим шоу стал Вадим Галыгин.

Напомним, в сентябре аналогичное шоу «Аватар» вышло на канале НТВ. Первым разоблаченным участником стал Гарик Харламов, выступивший в образе Емели.