Харламова в образе Емели первым разоблачили в шоу «Аватар»

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Юморист Гарик Харламов покинул телепроект «Аватар» в дебютном выпуске. Жюри единогласно проголосовало за то, что под виртуальной маской Емели скрывался комик.

В образе героя русских народных сказок шоумен исполнил джазовую композицию Fly Me to the Moon Фрэнка Синатры.

«Я был уверен, что меня быстро угадают, — признается Харламов. — Создатели предлагали мне поиграть с голосом, постараться скрыть свои интонации, но я не захотел. Я же понимаю, что в жюри сидит Батрутдинов. И чтобы он меня не узнал? После всего, что между нами было? Да и с Лазаревым мы знакомы тысячу лет».

После выступления певец Сергей Лазарев восхитился вокалом Харламова. «Я даже не знал, что ты так поешь», — сказал он.

По правилам проекта, в каждом выпуске выступают 9 уникальных аватаров, разделенных на три тройки. Члены жюри — Тимур Батрутдинов, Сергей Лазарев, Ида Галич, Марк Тишман и Аида Гарифуллина — пытаются угадать, кто скрывается за виртуальными персонажами. Если им это удается, то аватар участника исчезает, а на сцене появится тот, кто все это время управлял им. После того, как его личность раскрыта, участник покидает проект.

Таким образом, в каждой программе проект могут покинуть сразу несколько аватаров, а в следующем выпуске их места займут новые звезды и их новые аватары. В случае если жюри никого не угадает в течение выпуска, то аватары в том же составе продолжат участие в шоу.