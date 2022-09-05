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5 сентября 2022, новость

Харламова в образе Емели первым разоблачили в шоу «Аватар»

Шоумен рассказал, что даже не пытался запутать жюри
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20
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20
фотографий
Фото: НТВ

Юморист Гарик Харламов покинул телепроект «Аватар» в дебютном выпуске. Жюри единогласно проголосовало за то, что под виртуальной маской Емели скрывался комик. 

В образе героя русских народных сказок шоумен исполнил джазовую композицию Fly Me to the Moon Фрэнка Синатры.

«Я был уверен, что меня быстро угадают, — признается Харламов. — Создатели предлагали мне поиграть с голосом, постараться скрыть свои интонации, но я не захотел. Я же понимаю, что в жюри сидит Батрутдинов. И чтобы он меня не узнал? После всего, что между нами было? Да и с Лазаревым мы знакомы тысячу лет».

После выступления певец Сергей Лазарев восхитился вокалом Харламова. «Я даже не знал, что ты так поешь», — сказал он.

По правилам проекта, в каждом выпуске выступают 9 уникальных аватаров, разделенных на три тройки. Члены жюри — Тимур Батрутдинов, Сергей Лазарев, Ида Галич, Марк Тишман и Аида Гарифуллина — пытаются угадать, кто скрывается за виртуальными персонажами. Если им это удается, то аватар участника исчезает, а на сцене появится тот, кто все это время управлял им. После того, как его личность раскрыта, участник покидает проект.

Таким образом, в каждой программе проект могут покинуть сразу несколько аватаров, а в следующем выпуске их места займут новые звезды и их новые аватары. В случае если жюри никого не угадает в течение выпуска, то аватары в том же составе продолжат участие в шоу. 

Премьера шоу «Аватар» состоялась на канале НТВ 3 сентября.

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