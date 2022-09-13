На 92-м году жизни скончался режиссер Жан-Люк Годар

В возрасте 91 года умер французский кинорежиссер Жан-Люк Годар. Об этом сообщает Liberation.

Отмечается, что Годар скончался во вторник, 13 сентября. Подробности его кончины не уточняются, однако издание ссылается на родственников режиссера.

Позже стало известно, что Годар прибегнул к эвтаназии. Об этом изданию рассказали родственники режиссера. «Он не был болен, он просто устал. Поэтому он принял решение покончить с этим. Это было его решение, и ему было важно, чтобы об этом знали», — заявили в окружении кинематографиста.

Жан-Люк Годар стоял у истоков французской новой волны, начинал как кинокритик, а впоследствии вместе с группой единомышленников стал сам снимать фильмы. Его картины «На последнем дыхании», «Мужское-женское» и «Жить своей жизнью» оказали влияние на дальнейшее развитие кинематографа, поскольку бросали вызов традиционному кино Франции и Голливуда.

В 2011 году режиссера наградили «Оскаром» за вклад в развитие кинематографа. Кроме того, его фильмы удостаивались нескольких «Золотых львов» на Венецианском кинофестивале и «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале.