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13 сентября 2022, новостьКрасная дорожка

Названы лучшие сериалы и актеры года — победители премии «Эмми 2022»

В США прошла церемония вручения престижной теленаграды
Зендая в сериале «Эйфория»

В Лос-Анджелесе состоялась 74-я церемония награждения одной из самых престижных премий в сфере ТВ — «Эмми», сообщает New York Times. 

В номинации «Лучший драматический сериал» победителем стал проект «Наследники». Сериал «Тед Лассо» получил награду в категории «Лучший комедийный сериал», а «Белый лотос» победил в номинации «Лучший мини-сериал или антология».

Лучшем драматическим актером стал Ли Джон-джэ, исполнивший главную роль в «Игре в кальмара», аналогичную награду среди актрис получила Зендая, сыгравшая Ру Беннет во втором сезоне сериала «Эйфория». Для артистки это стало второй победой на премии — в 2020 году Зендая удостоилась награды «Эмми» за ту же роль в первом сезоне проекта.

Награда была вручена лучшему комедийному актеру — Джейсону Судейкису за роль в «Теде Лассо», а премию за лучшую женскую роль в комедийном сериале получила Джин СмартХитрости»).

Победу в номинации «Лучшая женская роль в мини-сериале» одержала Аманда СайфредВыбывшая»). За лучшую мужскую роль в мини-сериале наградили Майкла КитонаЛомка»).

Наградой за «Лучшую режиссуру драмы» был удостоен автор «Игры в кальмара» Хван Дон Хек.

Смотрите полный список победителей премии «Эмми 2022» по ссылке.

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