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12 сентября 2022, новость

Филипп Киркоров планирует дебютировать в Театре Наций как актер

Певца заинтересовала возможность играть мюзиклы под живой оркестр
Филипп Киркоров (фото: vk.com/theatre_of_nations)

Певец Филипп Киркоров опубликовал в соцсетях фотографии с церемонии вручения премии Корша, которая состоялась на сцене Театра Наций. Он подчеркнул, что хотел бы сыграть в одной из постановок театра.

«Пришел поздравить дорогого друга Евгения Миронова с потрясающей профессиональной премией. <...> В последнее время пересмотрел многие спектакли — "Горбачев", "Мастер и Маргарита", "Кабаре". И в моих планах выступить в этом театре не только как певец, но и сыграть драматически-музыкальную роль», — сказал артист.

По словам Киркорова, для него стало потрясающим открытием, что в театре можно играть мюзиклы под живой оркестр. «Идейка уже есть», — подчеркнул певец.

На прошедшем в Театре Наций вручении премии Корша наградили лауреатов в 11 номинациях, в том числе «Мастерство» (Виктор Вержбицкий) и «Дебют» (Александра Урсуляк, дебютировавшая в Театре наций в прошлом сезоне и в настоящее время задействованная в двух постановках — «Кабаре» и «Прыг-скок, обвалился потолок»).

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