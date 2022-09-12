Филипп Киркоров планирует дебютировать в Театре Наций как актер

Певец Филипп Киркоров опубликовал в соцсетях фотографии с церемонии вручения премии Корша, которая состоялась на сцене Театра Наций. Он подчеркнул, что хотел бы сыграть в одной из постановок театра.
«Пришел поздравить дорогого друга Евгения Миронова с потрясающей профессиональной премией. <...> В последнее время пересмотрел многие спектакли — "Горбачев", "Мастер и Маргарита", "Кабаре". И в моих планах выступить в этом театре не только как певец, но и сыграть драматически-музыкальную роль», — сказал артист.
По словам Киркорова, для него стало потрясающим открытием, что в театре можно играть мюзиклы под живой оркестр. «Идейка уже есть», — подчеркнул певец.
На прошедшем в Театре Наций вручении премии Корша наградили лауреатов в 11 номинациях, в том числе «Мастерство» (Виктор Вержбицкий) и «Дебют» (Александра Урсуляк, дебютировавшая в Театре наций в прошлом сезоне и в настоящее время задействованная в двух постановках — «Кабаре» и «Прыг-скок, обвалился потолок»).