Пугачева, Орбакайте и Ургант посетили показ спектакля в Театре Наций

Алла Пугачева, Кристина Орбакайте и Иван Ургант за кулисами спектакля «Кабаре» (фото: Telegram)

Певица Алла Пугачева появилась на публике в сопровождении своей дочери Кристины Орбакайте. Вместе родственницы пришли в Театр Наций на спектакль «Кабаре».

Снимок с артистками за кулисами спектакля в своем Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской, запрещена в РФ) разместил режиссер Евгений Писарев. Также на кадре можно заметить Ивана Урганта. Прошедшая постановка завершила первый блок показов в новом сезоне.

Напомним, о том, что Пугачева вернулась в Россию, стало известно в конце августа. Вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми артистка уехала из РФ в конце февраля, после начала специальной военной операции на Украине. Исполнительница опровергала сообщения о своей эмиграции, утверждая, что покинула страну, чтобы провести с детьми отпуск, а также поправить здоровье.

В мае Пугачева в ответ на вопрос о возвращении в Россию заявила, что приедет осенью, так как «1 сентября дети должны идти в школу».

«Кабаре» — всемирно известный мюзикл, впервые поставленный на Бродвее. На его основе был снят одноименный фильм с Лайзой Минелли в главной роли, отмеченный премиями «Оскар» и «Золотой глобус». Сюжет разворачивается в Берлине 30-х годов XX века. В стране экономический и политический хаос, а в кабаре — вечный праздник жизни, где публику развлекает певица Салли Боулз (в постановке Писарева эту роль исполняет Александра Урсуляк).