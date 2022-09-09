Победитель «Голоса» рассказал, почему Градский не хотел его победы в шоу

Сергей Волчков | Источник: PersonaStars

Победитель второго сезона вокального телепроекта «Голос» Сергей Волчков сделал заявление в отношении покойного Александра Градского. Его слова цитирует издание «Дни.ру».

На шоу Градский был наставником Волчкова. «Он [Градский] не очень хотел, чтобы я побеждал – у него были другие на меня планы. После проекта победитель по контракту должен был работать с Universal Music Russia, а он очень хотел, чтобы я работал с ним, гастролировал», — поделился певец.

По словам Волчкова, он все же работал вместе с мэтром в качестве артиста в его театре. Музыкант признался, что и сам в будущем хотел бы занять кресло наставника в «Голосе». «Всему свое время, надо пока набираться опыта», — высказался он.

Сергей Волчков принимал участие в музыкальном шоу в 2013 году. Вместе с ним в финал вышли Наргиз Закирова (из команды Леонида Агутина), Гела Гуралиа (ее наставником стал Дима Билан) и Тина Кузнецова (из команды Пелагеи).

Напомним, Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Он скончался 28 ноября от инфаркта головного мозга.