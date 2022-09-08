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8 сентября 2022, фоторепортажКрасная дорожка

Собчак с мужем, Водонаева и другие звезды на кинопремьере

Смотрите фоторепортаж с показа фэнтези-мелодрамы «Три тысячи лет желаний»
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В кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера фильма Джорджа Миллера «Три тысячи лет желаний» с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой в главных ролях.

Гостями показа и первыми зрителями стали Ксения Собчак и Константин Богомолов, Алена ВодонаеваКсения и Полина Кутеповы, Ирина Хакамада, Алена Бабенко, Светлана Бондарчук, Аглая Тарасова, Юрий Быков, Иван Добронравов, Егор Корешков, Светлана Камынина, Владимир Маркони, Анна Александрова и многие другие.

В основу сценария легла повесть британской писательницы Антонии Сьюзен Байетт «Джинн в бутылке из стекла "соловьиный глаз"». По сюжету, главная героиня, Алтейя Бинни случайно становится хозяйкой могущественного Джинна.

Однако, будучи ученой в области литературы и привыкнув руководствоваться в своих действиях голосом разума, она не торопится загадывать ему свои три желания. Это невероятное знакомство позволит им обоим посмотреть на мир совершенно по-новому и подарит обоим куда большее, чем они могли пожелать.

Мировая премьера картины состоялась на 75-м Международном Каннском кинофестивале. В российский прокат фильм «Три тысячи лет желаний» вышел 8 сентября.

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