Собчак с мужем, Водонаева и другие звезды на кинопремьере

Однако, будучи ученой в области литературы и привыкнув руководствоваться в своих действиях голосом разума, она не торопится загадывать ему свои три желания. Это невероятное знакомство позволит им обоим посмотреть на мир совершенно по-новому и подарит обоим куда большее, чем они могли пожелать.