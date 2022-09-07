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7 сентября 2022, новость

Регина Тодоренко рассказала о зависти к Джулии Робертс

Звезда вспомнила, как в детстве плакала, стоя перед телевизором
Регина Тодоренко | Источник: Алексей Молчановский

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что в детстве впадала в истерику из-за зависти, когда видела известную актрису Джулию Робертс на ТВ. О том, какие эмоции у нее возникали при виде голливудской звезды, ведущая рассказала на странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской, запрещена в РФ).

«Помню, как я плакала в 12 лет, стоя перед телевизором. Смотрела на Джулию Робертс и рыдала, восхищалась ею и ненавидела одновременно: "Ну почему, почему ей удалось стать актрисой, а мне нет; почему ей досталась главная роль в фильме "Красотка", а мне нет?! У меня ведь и волосы длинные, и глаза большие, и улыбка такая же лучезарная"», — поделилась она воспоминаниями.

По словам ведущей, мать пыталась утешить ее во время истерик, но это лишь больше расстраивало Тодоренко. «В ответ я лишь злилась и орала, что не самая красивая и не самая талантливая, потому что до сих пор не стала настоящей актрисой», — вспомнила ведущая.

Пост в соцсети она сопроводила своей фотографией, сделанной на красной дорожке 44-го Московского международного фестиваля, торжественную церемонию закрытия которого она посетила в начале сентября.

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