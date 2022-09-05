Климова, Шпица, Тодоренко: звезды на закрытии Московского кинофестиваля

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Золотого «Святого Георгия» получила иранская картина «Без предварительной договоренности», а сыгравшая в ней актриса Пега Ахангарани стала обладательницей награды за лучшую женскую роль. Лучшим актером признан Костел Каскавал («Глас вопиющего в пустыне»). Награду за лучшую режиссуру вручили Синише Цветичу за фильм «Усекновение», получивший приз зрительских симпатий.

Также жюри под руководством Евгения Миронова отметили Петра Тодоровского-мл. — режиссер получил «Серебряного Святого Георгия» за фильм «Здоровый человек» в конкурсе «Русские премьеры». Кроме того, специального упоминания удостоена криминальная драма «Кэт» режиссера Бориса Акопова.

44-й Московский международный кинофестиваль стартовал 26 августа. Фильмом открытия в этом году стала историческая драма Антона Мегердичева «Сердце пармы» — экранизация одноименного романа Алексея Иванова. В широкий прокат картина выйдет 6 октября.