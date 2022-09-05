Климова, Шпица, Тодоренко: звезды на закрытии Московского кинофестиваля

В столице назвали победителей 44-го Московского международного кинофестиваля. По красной дорожке торжественной церемонии закрытия ММКФ 2022 прошли гости и звезды фестиваля: Ирина Безрукова, Екатерина Климова, Регина Тодоренко, Лянка Грыу, Анна Снаткина, Екатерина Волкова, Александра Ребенок, Евгений Миронов, Екатерина Шпица и многие другие.
Золотого «Святого Георгия» получила иранская картина «Без предварительной договоренности», а сыгравшая в ней актриса Пега Ахангарани стала обладательницей награды за лучшую женскую роль. Лучшим актером признан Костел Каскавал («Глас вопиющего в пустыне»). Награду за лучшую режиссуру вручили Синише Цветичу за фильм «Усекновение», получивший приз зрительских симпатий.
Также жюри под руководством Евгения Миронова отметили Петра Тодоровского-мл. — режиссер получил «Серебряного Святого Георгия» за фильм «Здоровый человек» в конкурсе «Русские премьеры». Кроме того, специального упоминания удостоена криминальная драма «Кэт» режиссера Бориса Акопова.
44-й Московский международный кинофестиваль стартовал 26 августа. Фильмом открытия в этом году стала историческая драма Антона Мегердичева «Сердце пармы» — экранизация одноименного романа Алексея Иванова. В широкий прокат картина выйдет 6 октября.
Всего в основную конкурсную программу вошли 13 фильмов из разных стран. Россию в главном конкурсе представили три картины: «Огород», «Молодость» и «Верблюжья дуга».