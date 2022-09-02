Экс-ведущий «Спокойной ночи, малыши!» рассказал о финансовых трудностях

Виктор Бычков на съемках передачи «Спокойной ночи, малыши!» | Источник: PersonaStars

Актер и экс-ведущий культовой детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» Виктор Бычков, выступавший в роли дяди Вити, признался, что испытывал финансовые трудности, когда снимался в проекте. В интервью KP.RU он рассказал о низкой зарплате, которую получал за работу ведущим.

Бычков отметил, что во время работы в шоу они с женой Полиной Белинской переживали тяжелые времена. «Мне платили очень мало, мы с Полиной и нашим ребенком еле сводили концы с концами», — отметил он.

Кроме того, по словам актера, во время работы в детской передаче он не снимался в проектах, которые не соответствовали его образу в «Спокойной ночи, малыши!». «Я характерный актер, но пришлось отказываться от отрицательных ролей, которые могли разрушить веру малышей в дядю Витю», — вспомнил он.

Актер рассказал, что однажды отказался от предложения сняться в многосерийном сериале в роли злодея. «Натыкаясь на него по телевизору, Полина в шутку вздыхала и говорила: "Вот это наша дача, а вот это новая машина"», — добавил Бычков.