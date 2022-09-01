Николас Кейдж получил роль в фильме «Сценарий мечты»

Николас Кейдж | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Николас Кейдж снимется в комедии компании A24 «Сценарий мечты» (Dream Scenario), сообщает Deadline. Детали проекта не уточняются.

Режиссер картины — Кристоффер Боргли. Он также напишет сценарий. Продюсером выступит Ари Астер, который известен по работе над хоррорами «Реинкарнация» и «Солнцестояние». Обе картины были номинированы на премию «Сатурн» как «Лучший фильм ужасов».

Ранее сообщалось, что Кейдж может сыграть в новой части приключенческой франшизы «Сокровище нации». Продюсер проекта Джерри Брукхаймер заявил, что сценарий к картине готов.