Николас Кейдж получил роль в фильме «Сценарий мечты»

Американский актер Николас Кейдж снимется в комедии компании A24 «Сценарий мечты» (Dream Scenario), сообщает Deadline. Детали проекта не уточняются.
Режиссер картины — Кристоффер Боргли. Он также напишет сценарий. Продюсером выступит Ари Астер, который известен по работе над хоррорами «Реинкарнация» и «Солнцестояние». Обе картины были номинированы на премию «Сатурн» как «Лучший фильм ужасов».
Ранее сообщалось, что Кейдж может сыграть в новой части приключенческой франшизы «Сокровище нации». Продюсер проекта Джерри Брукхаймер заявил, что сценарий к картине готов.
Одна из последних работ Николаса Кейджа в кино — комедия «Невыносимая тяжесть огромного таланта», где он сыграл самого себя — актера, который переживает творческий кризис и неожиданно получает задание от ЦРУ спасти дочь мексиканского политика от наркобарона. Фильм получил 100-процентный рейтинг на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes.