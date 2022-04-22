Карьера Николаса Кейджа медленно, но верно катится под откос. У него море долгов и большие проблемы в отношениях с дочерью. Однако актер не теряет надежды получить роль в новом фильме Квентина Тарантино. Ко всему прочему, к Николасу является он сам образца 1990-х и ругает его за неудачные роли в низкопробном кино и многочисленные упущенные возможности.

После того, как Кейдж соглашается появиться на дне рождения мексиканского миллиардера и своего большого фаната, к актеру обращаются из ЦРУ и сообщают, что его клиент — глава наркокартеля, похитивший дочь кандидата в президенты Мексики. Кейджу предстоит стать настоящим шпионом и сыграть величайшую роль своей жизни.

«Невыносимая тяжесть огромного таланта» — комедия с Николасом Кейджем в роли Николаса Кейджа.