На Netflix подали в суд за клевету в сериале «Изобретая Анну»

Бывшая журналистка Vanity Fair Рэйчел Уильямс подала в суд на Netflix за клевету. Об этом сообщает The Independent.
Речь идет о появлении героини с именем журналистки в сериале «Изобретая Анну». По словам Уильямс, она была представлена в проекте как «неэтичная, жадная, снобистская, трусливая и нечестная». Женщина утверждает, что подобный образ не соответствует действительности и порочит ее личность.
По заявлению адвоката журналистки Александра Руфуса-Айзера, после выхода картины его клиентка столкнулась с жесткой критикой и негативными высказываниями в социальных сетях.
Сериал «Изобретая Анну» вышел в феврале 2022 года. Проект снят по мотивам жизни мошенницы Анны Сорокиной, выдававшей себя за богатую немецкую наследницу Анну Делви. Авантюристка жила в роскошных отелях, питалась в дорогих ресторанах и не платила за это. Главную роль в сериале исполнила Джулия Гарнер.