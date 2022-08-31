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31 августа 2022, новость

На Netflix подали в суд за клевету в сериале «Изобретая Анну»

Журналистка Рэйчел Уильямс заявила, что ее образ в сериале не соответствует действительности
Кадр из сериала «Изобретая Анну»

Бывшая журналистка Vanity Fair Рэйчел Уильямс подала в суд на Netflix за клевету. Об этом сообщает The Independent.

Речь идет о появлении героини с именем журналистки в сериале «Изобретая Анну». По словам Уильямс, она была представлена в проекте как «неэтичная, жадная, снобистская, трусливая и нечестная». Женщина утверждает, что подобный образ не соответствует действительности и порочит ее личность.

По заявлению адвоката журналистки Александра Руфуса-Айзера, после выхода картины его клиентка столкнулась с жесткой критикой и негативными высказываниями в социальных сетях.

Сериал «Изобретая Анну» вышел в феврале 2022 года. Проект снят по мотивам жизни мошенницы Анны Сорокиной, выдававшей себя за богатую немецкую наследницу Анну Делви. Авантюристка жила в роскошных отелях, питалась в дорогих ресторанах и не платила за это. Главную роль в сериале исполнила Джулия Гарнер.

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