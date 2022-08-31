На Netflix подали в суд за клевету в сериале «Изобретая Анну»

Кадр из сериала «Изобретая Анну»

Бывшая журналистка Vanity Fair Рэйчел Уильямс подала в суд на Netflix за клевету. Об этом сообщает The Independent.

Речь идет о появлении героини с именем журналистки в сериале «Изобретая Анну». По словам Уильямс, она была представлена в проекте как «неэтичная, жадная, снобистская, трусливая и нечестная». Женщина утверждает, что подобный образ не соответствует действительности и порочит ее личность.

По заявлению адвоката журналистки Александра Руфуса-Айзера, после выхода картины его клиентка столкнулась с жесткой критикой и негативными высказываниями в социальных сетях.