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30 августа 2022, новость

Крис Рок отказался снова быть ведущим «Оскара» после пощечины от Уилла Смита

Комик сравнил возвращение на премию с возвращением на место преступления
Крис Рок | Источник: Legion-Media.ru

Получивший пощечину от актера Уилла Смита во время вручения премии «Оскар» комик Крис Рок заявил, что ему предложили стать ведущим церемонии в следующем году, но он отказался. Об этом сообщает газета Arizona Republic.

«Комик Крис Рок... сказал во время своего воскресного вечернего шоу в Финиксе, что его попросили провести церемонию награждения в следующем году, но он отказался от этого приглашения», — говорится в статье.

Комик сравнил возвращение на «Оскар» с возвращением на место преступления. Как отмечает издание, Крис Рок также рассказал, что ему предложили сняться в рекламе Суперкубка, но и это предложение он отверг.

Напомним, 27 марта на церемонии вручения «Оскара» Уилл Смит вышел на сцену и ударил ведущего Криса Рока, пошутившего об «очень короткой прическе» супруги актера, — Джада Пинкетт Смит страдает аутоиммунным заболеванием, из-за которого у нее выпадают волосы.

Позже Смит сообщил, что покидает Американскую академию киноискусств. Это случилось вскоре после того, как Совет управляющих Академии инициировал самопровозглашенное «дисциплинарное разбирательство» против Смита. В августе актер также записал шестиминутное видео, в котором извинился перед комиком.

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