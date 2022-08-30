Крис Рок отказался снова быть ведущим «Оскара» после пощечины от Уилла Смита

Получивший пощечину от актера Уилла Смита во время вручения премии «Оскар» комик Крис Рок заявил, что ему предложили стать ведущим церемонии в следующем году, но он отказался. Об этом сообщает газета Arizona Republic.
«Комик Крис Рок... сказал во время своего воскресного вечернего шоу в Финиксе, что его попросили провести церемонию награждения в следующем году, но он отказался от этого приглашения», — говорится в статье.
Комик сравнил возвращение на «Оскар» с возвращением на место преступления. Как отмечает издание, Крис Рок также рассказал, что ему предложили сняться в рекламе Суперкубка, но и это предложение он отверг.
Напомним, 27 марта на церемонии вручения «Оскара» Уилл Смит вышел на сцену и ударил ведущего Криса Рока, пошутившего об «очень короткой прическе» супруги актера, — Джада Пинкетт Смит страдает аутоиммунным заболеванием, из-за которого у нее выпадают волосы.
Позже Смит сообщил, что покидает Американскую академию киноискусств. Это случилось вскоре после того, как Совет управляющих Академии инициировал самопровозглашенное «дисциплинарное разбирательство» против Смита. В августе актер также записал шестиминутное видео, в котором извинился перед комиком.