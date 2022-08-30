Гришаева объяснила, почему больше не работает с «Квартетом И»

Нонна Гришаева

Актриса Нонна Гришаева рассказала, почему больше не участвует в фильмах театральной группы «Квартет И». Этим она поделилась в беседе с журналистами в ходе кинофестиваля «Волгоградский факел».

По словам Гришаевой, основатели «Квартета И» Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин и Александр Демидов давно не снимают актрису в своих проектах. Однако артистка опровергла, что между ней и коллективом произошел скандал.

«Они давно уже меня не снимают. Говорят, что писать для меня больше нечего, мол, я у них уже давно все сыграла. Жаль. Потому что тогда, когда мы вместе играли и участвовали еще и в спектаклях, нам работалось прекрасно. Всегда приятно работать с друзьями», — отметила актриса.

Гришаева также выразила желание поработать с коллективом снова. По мнению артистки, она могла быть соавтором комиков. Гришаева привела в пример, что придумала финальную фразу своей героини в «Дне выборов».