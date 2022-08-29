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29 августа 2022, фоторепортажКрасная дорожка

Муцениеце, Бабенко и другие актеры посетили показ нового фильма с Хаматовой

Премьера драмы «Просточеловек» состоялась в рамках Московского кинофестиваля
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В московском «Доме кино» состоялась премьера фильма «Просточеловек» режиссера-дебютантки Яны Климовой-Юсуповой. Показ картины прошел в рамках программы «Новое кино России» 44-го Московского международного кинофестиваля. Картину вместе с режиссером представили исполнители ключевых ролей Агата Муцениеце, Екатерина Агеева, Евгения Афонская, Никита Дювбанов.

Ранее сообщалось, что «Просточеловек» выйдет в широкий прокат в России 25 августа, однако позже стало известно, что релиз перенесли на неопределенный срок. Причины переноса выхода картины не назывались.

Одну из главных ролей в фильме «Просточеловек» исполнила Чулпан Хаматова, покинувшая Россию после начала спецоперации, — она сыграла одинокую больную женщину, 30 лет назад бросившую сына в роддоме. Теперь 30-летний Саша (Филипп Авдеев) собирается эмигрировать в Европу, но за неделю до отъезда узнает, что нашлась мать, оставившая его в роддоме. Перед простым человеком Сашей встает самый главный выбор — уехать или остаться и помочь тому, кто в нем отчаянно нуждается.

В картине также снялись Евгения Симонова, Сергей Соцердотский, Галина Петрова, Юлия Меньшова и другие. 

По красной дорожке прошли гости премьеры, ставшие первыми зрителями картины: Елизавета Шакира, Анастасия Красовская, Юлия Паршута, Алена Бабенко, Ирина Чериченко, Анастасия Уколова, Александр Котт и другие гости.

Смотрите фоторепортаж с открытия Московского международного кинофестиваля

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