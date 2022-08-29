Наверх
29 августа 2022, фоторепортажКрасная дорожка

Ефремов, Миронов, Хабенский: звезды на открытии ММКФ 2022

Смотрите фоторепортаж с красной дорожки Московского кинофестиваля
30
фотографий
30
фотографий
30
фотографий

В Москве состоялась торжественная церемония открытия 44-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). По красной дорожке перед театром «Россия» позировали гости вечера: Никита Ефремов, Алена Бабенко, Светлана Дружинина, Анна Котова-Дерябина, Татьяна Михалкова и другие звезды.

Открыла вечер министр культуры РФ Ольга Любимова, вместе с президентом смотра Никитой Михалковым, обратившаяся к присутствовавшим в зале. Со сцены она поблагодарила команду кинофестиваля. Слова министра передает ТАСС: «Хочу сказать спасибо всем гостям, которые, несмотря ни на что, ни на какие новые термины о “культуре отмены”, знают, что настоящий кинематографический смотр невозможно отменить и что единственным возможным критерием становится качество и степень таланта тех людей, которые создают кино по всему миру».

Никита Михалков в своей речи также поблагодарил коллег и подчеркнул: «Как было, уже не будет никогда. Это очень важно всерьез понимать. <…> Я хочу пожелать нам всем сил и осознания серьезности того, что происходит».

Председателем жюри ММКФ 2022 стал Евгений Миронов, принявший, по традиции, из рук Михалкова символ власти председателя жюри — золотую цепь. «Спасибо тебе, что принял на себя тяжелейшую участь судить коллег», — обратился Михалков к Миронову.

На церемонии открытия также была вручена почетная награда Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) имени Константина Станиславского «Верю» — ею наградили актера, художественного руководителя и директора МХТ им. Чехова Константина Хабенского.

Фильмом открытия ММКФ в 2022 году стала историческая драма Антона Мегердичева «Сердце пармы» — экранизация одноименного романа Алексея Иванова. В широкий прокат картина выйдет 6 октября.

Московский международный кинофестиваль продлится до 2 сентября. В основную конкурсную программу вошли 13 фильмов из разных стран. Россию в главном конкурсе представляют три картины: «Огород», «Молодость» и «Верблюжья дуга».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Никита Ефремов
Верблюжья дуга
Брэд Питт и Ана де Армас представили фильм о Мэрилин Монро в Венеции
Анна Котова-Дерябина
Евгений Миронов
Собчак с мужем, Водонаева и другие звезды на кинопремьере
Алена Бабенко
Константин Хабенский
Ревва, Киркоров, Глюкоза с дочками на премьере голливудской «Иронии судьбы»
Светлана Дружинина
Антон Мегердичев
Климова, Шпица, Тодоренко: звезды на закрытии Московского кинофестиваля
Никита Михалков
Огород
Брендан Фрейзер рассказал о съемках в роли 272-килограммового персонажа
Федерико Феллини
Federico Fellini
Молодость
От Денев до Клинтон: звезды на открытии 79-го кинофестиваля в Венеции
Сердце пармы
Акиньшина и Янковский посетили премьеру продолжения «Контейнера»
Сын актера Андрея Панина представил свой дебют на ММКФ
Дочь Пересильд и Учителя представила фильм со своим участием на ММКФ
Муцениеце, Бабенко и другие актеры посетили показ нового фильма с Хаматовой
От Бледанс до Яглыча: звезды на премьере сериала с Прилучным
Михалков заявил, что считает бессмысленным выдвигать российский фильм на «Оскар»
Шпица, Боярская, Пересильд с дочкой: звезды на кинофестивале «Короче»
Табаков с мамой, Гренц, Муцениеце и другие на премьере фильма
Снигирь и Цыганов на открытии кинофестиваля: фоторепортаж
Бледанс, Макеева и другие на премьере фильма с Арзамасовой
Евгений Миронов возглавит жюри основного конкурса Московского кинофестиваля (ММКФ)
Безрукова, Гришаева и другие на премьере «Убойного монтажа»
Снаткина с семьей, Волкова, Хлынина: звезды на фестивале веб-сериалов
Брэд Питт появился на премьере своего фильма в Париже
Безрукова, Чадов, Муцениеце: звезды на закрытии «Горький fest»
Куркова, Снаткина: звезды на открытии кинофестиваля Пореченкова
Королёва с Тарзаном, Макеева с семьей на показе «Булок» с Асмус
Названы даты проведения Московского международного кинофестиваля
Табаков с мамой, Бледанс с сыном: звезды на премьере фильма
Дженнифер Лопез не сдержала слез на вручении премии
Бледанс, Судзиловская, Навка на премьере фильма-катастрофы
Учитель с дочкой, Муцениеце и другие звезды на кинопремьере
МакДауэлл, Михайлова и Боня: звезды на закрытии Канн 2022
Шакира, Кайли Миноуг и Рики Мартин на премьере «Элвиса» в Каннах
Безрукова, Самбурская, Волкова на премьере фильма с Нагиевым
Дочь Джуда Лоу, Шэрон Стоун и модели на Каннском фестивале
Джулия Робертс и Энн Хэтэуэй прошли по красной дорожке Канн 2022
Водонаева, Муцениеце, Борисова с дочкой на премьере комедии
Тому Крузу устроили овации и вручили почетную награду в Каннах
Бузова, МакSим, Бородина: звезды на премии «Жара Music Awards»
От Узерли до Бони: звезды на открытии Каннского фестиваля 2022
Михалкова и Янковская представили фильм, где сыграли мать и дочь
Том Круз прилетел на премьеру «Топ Ган: Мэверик» на вертолете
Безрукова, Мерзликин, Венес посетили премьеру сериала Плетнева
Асмус с дочкой, Бледанс с сыном, Климова на премьере комедии
Рудковская с сыном, Безрукова, Макеева посетили премьеру фильма
Учитель с дочками, Петренко и другие звезды на кинопремьере
От Гришаевой до Талызиной: звезды на премьере «Эпидемии 2»
Бероев с женой, Безрукова, Судзиловская на показе военной драмы
Шпица, Борщева, Стеклов: звезды с детьми на премьере
Стивен Сигал посетил премьеру фильма с Вдовиченковым и Кяро
Пересильд, Учитель, Безрукова: звезды на кинопремьере
Борисов, Янковская, Глюкоза на премьере фильма «Подельники»
Асмус, Бледанс, Клава Кока и другие звезды на премьере фильма
Новые трейлеры
Либерея: Охотники за сокровищами
Трейлер
Фабельманы
Трейлер (англ.)
Секретное вторжение
Трейлер (англ.)
Мандалорец
Трейлер (3 сезон, англ.)
Уиллоу
Трейлер (англ.)
Андор
Трейлер (англ.)
Фокус-покус 2
Трейлер (англ.)
Зачарованная 2
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь