Ефремов, Миронов, Хабенский: звезды на открытии ММКФ 2022

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Открыла вечер министр культуры РФ Ольга Любимова, вместе с президентом смотра Никитой Михалковым, обратившаяся к присутствовавшим в зале. Со сцены она поблагодарила команду кинофестиваля. Слова министра передает ТАСС: «Хочу сказать спасибо всем гостям, которые, несмотря ни на что, ни на какие новые термины о “культуре отмены”, знают, что настоящий кинематографический смотр невозможно отменить и что единственным возможным критерием становится качество и степень таланта тех людей, которые создают кино по всему миру».

Никита Михалков в своей речи также поблагодарил коллег и подчеркнул: «Как было, уже не будет никогда. Это очень важно всерьез понимать. <…> Я хочу пожелать нам всем сил и осознания серьезности того, что происходит».

Председателем жюри ММКФ 2022 стал Евгений Миронов, принявший, по традиции, из рук Михалкова символ власти председателя жюри — золотую цепь. «Спасибо тебе, что принял на себя тяжелейшую участь судить коллег», — обратился Михалков к Миронову.

На церемонии открытия также была вручена почетная награда Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) имени Константина Станиславского «Верю» — ею наградили актера, художественного руководителя и директора МХТ им. Чехова Константина Хабенского.

Фильмом открытия ММКФ в 2022 году стала историческая драма Антона Мегердичева «Сердце пармы» — экранизация одноименного романа Алексея Иванова. В широкий прокат картина выйдет 6 октября.