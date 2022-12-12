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Просточеловек

20221 ч. 57 мин.драма
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Сюжет фильма:

Бармен Саша и его красавица-девушка Лора собираются переехать в Барселону, где их уже ждет своя квартира и бар, купленные для пары родителями Лоры. Но за несколько дней до отъезда Саша узнает о том, что нашлась его биологическая мать, бросившая сына в роддоме тридцать лет назад. Знакомство с ней меняет жизнь героя. Саша понимает, что этой одинокой и больной женщине все эти годы было не легче, чем ему. Оказывается, что она живет вместе со старенькой матерью, бабушкой Саши, и у них огромные финансовые проблемы. Молодому человеку придется сделать выбор — уехать в красивую жизнь или остаться дома ради чего-то другого.

«Просточеловек» — драма с Филиппом Авдеевым, Агатой Муцениеце и Чулпан Хаматовой о простом парне, который оказывается на перепутье.

Режиссер
Яна Климова-Юсупова
В ролях
Филипп Авдеев, Агата Муцениеце, Чулпан Хаматова, Евгения Симонова, Сергей Соцердотский, Екатерина Агеева, Галина Петрова, Никита Дювбанов, Евгения Афонская, Юлия Меньшова
Страна
Россия
Продюсеры
Никита Трынкин, Яна Климова-Юсупова
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Трейлеры2
Кадры15
15
фотографий
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