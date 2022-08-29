Джонни Депп появился в образе Лунного человека на премии канала MTV

Джонни Депп на церемонии вручения премии MTV VMA 2022

Актер Джонни Депп появился в образе символа премии MTV VMA — Лунного человека — на церемонии вручения музыкальных наград. Об этом сообщает Deadline.

59-летний артист появился над сценой спортивного комплекса Пруденшал-центр в американском Ньюарке в виде голограммы — человека в скафандре. «Паря» над сценой, он рассказал, что ему нужны были деньги: «Знаете что? Мне нужна была работа».

Позже артист еще раз появился в образе Лунного человека. «Ребята, я могу проводить дни рождения, бар мицвы, бат мицвы, свадьбы, все что угодно, все, что пожелаете. Еще я стоматолог», — снова пошутил он.

В 2022 году Джонни Депп не номинирован на премию ни в одной из категорий, однако в предыдущие годы он получил пять статуэток «Лунный человек», в частности, в номинациях «Лучший актер» и «Лучший злодей». О том, что он появится на церемонии, стало известно за неделю до ее проведения.