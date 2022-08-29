Наверх
29 августа 2022, новость

Джонни Депп появился в образе Лунного человека на премии канала MTV

На церемонии вручения актер в скафандре «парил» над сценой
Джонни Депп на церемонии вручения премии MTV VMA 2022

Актер Джонни Депп появился в образе символа премии MTV VMA — Лунного человека — на церемонии вручения музыкальных наград. Об этом сообщает Deadline.

59-летний артист появился над сценой спортивного комплекса Пруденшал-центр в американском Ньюарке в виде голограммы — человека в скафандре. «Паря» над сценой, он рассказал, что ему нужны были деньги: «Знаете что? Мне нужна была работа».

Позже артист еще раз появился в образе Лунного человека. «Ребята, я могу проводить дни рождения, бар мицвы, бат мицвы, свадьбы, все что угодно, все, что пожелаете. Еще я стоматолог», — снова пошутил он.

В 2022 году Джонни Депп не номинирован на премию ни в одной из категорий, однако в предыдущие годы он получил пять статуэток «Лунный человек», в частности, в номинациях «Лучший актер» и «Лучший злодей». О том, что он появится на церемонии, стало известно за неделю до ее проведения.

Напомним, Джонни Депп, ранее лишившийся контрактов с крупными студиями (в частности, актера уволили из франшизы «Фантастические твари») из-за скандального развода с обвинявшей его в домашнем насилии актрисой Эмбер Херд, в 2022 году выиграл суд. Присяжные признали Херд виновной в клевете на Деппа и пришли к выводу, что за обвинениями актрисы в адрес бывшего мужа стоял злой умысел.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Джонни Депп
Johnny Depp
В сериале «Дом Дракона» обнаружили киноляп
Звезда «Казановы» Хабаров рассказал о неадекватном поведении поклонниц
В сети высмеяли измененную для Китая концовку «Миньонов»
Джонни Депп станет символом MTV VMA — Лунным человеком
Мадс Миккельсен намекнул на возвращение Джонни Деппа в «Фантастические твари»
Джонни Депп станет режиссером фильма впервые за 25 лет
Статуэтка «Оскара» Троя Коцура найдена после угона его автомобиля в Аризоне
Появилось первое фото Джонни Деппа в образе короля Людовика XV
Актер Халилов заявил, что его «бесят» сравнения с Шаламе и Деппом
Депп дебютировал как художник и продал 780 работ за несколько часов
Режиссер «Гремлинов» обвинил создателей малыша Йоды в плагиате
Райан Гослинг назвал роль Кена «мечтой всей жизни»
Портман рассказала о съемках поцелуя с Хемсвортом в «Торе»
Джонни Депп выпустит песню о суде с Эмбер Херд
Шахназаров рассказал, что у него есть роль для Джонни Деппа
Netflix профинансирует новый фильм с Джонни Деппом
СМИ: Депп ведет переговоры о возвращении к роли Джека Воробья
Бузова назвала актера Голливуда, которому могла бы «дать шанс»
Херд о Деппе после поражения в суде: «Он фантастический актер»
Джонни Депп сделал заявление после победы над Эмбер Херд в суде
Джейсон Момоа спас Эмбер Херд от увольнения из «Аквамена 2»
Эмбер Херд заявила, что Джонни Депп уговаривал ее уйти из кино
Роль Эмбер Херд в «Аквамене 2» сократили до 10 минут
Зрители требуют увольнения Эмбер Херд из «Аквамена 2»
У актрисы Эмбер Херд диагностировали психические расстройства
Стало известно, кто мог сыграть Николаса Кейджа в фильме о нем
Депп отказался возвращаться к съемкам «Пиратов Карибского моря»
Губерниев снова подшутил над Бузовой
Джонни Депп не смотрел первую часть «Пиратов Карибского моря»
Фанат посмотрел «Человека-паука» 292 раза и установил рекорд
Белка из «Ледникового периода» добралась до желудя
Франшизу «Фантастические твари» могут закрыть из-за скандалов
В Италии постер фильма изменили из-за двусмысленного жеста
Жан-Клод Ван Дамм стал дипломатом африканской страны
Лео с бокалом и рыдающий Макконахи: 13 главных мемов из фильмов
Невский рассказал о планах экранизировать популярную видеоигру
Джонни Деппу вручили награду за заслуги перед Сербией
Брюс Уиллис получил специальную категорию «Золотой малины»
Хавьер Бардем выпрыгнул из торта в образе Мэрилин Монро
Финал «Бойцовского клуба» изменили для китайских зрителей
Джонни Депп получил главную роль в фильме про Людовика XV
Гарик Харламов задумался о запуске шоу про развод
Джим Керри накануне 60-летия написал стихи о смерти
Круз, Ривз, торты и самолеты: звезды, делавшие щедрые подарки
Фэмили, Беннифер, танцы Харди: самые смешные мемы 2021 из кино
Звезда «Дэдпула» пожаловался на сходство с Аффлеком и Гослингом
Звезду «Гарри Поттера» в Москве встретили сотни фанатов
Киану Ривз объяснил мем, где он сидит на скамейке с сэндвичем
Том Круз отправил команде «Миссии: невыполнима» самолет тортов
Выход сиквела «Секса в большом городе» обрушил акции тренажеров
Новые трейлеры
Либерея: Охотники за сокровищами
Трейлер
Фабельманы
Трейлер (англ.)
Секретное вторжение
Трейлер (англ.)
Мандалорец
Трейлер (3 сезон, англ.)
Уиллоу
Трейлер (англ.)
Андор
Трейлер (англ.)
Фокус-покус 2
Трейлер (англ.)
Зачарованная 2
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь